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Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса
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    Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса

    12:06  6 Декабря 2017
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    Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса

    Лондон, 6 декабря. Ученые вычислили главные угрозы для Земли из космоса. По их данным, всего существует пять таких опасностей.

    На первое место среди возможных угроз специалисты поставили Солнце. Они отметили, что Земля находится в очень тесной зависимости от этой звезды, поэтому любые вспышки на нем негативно отражаются на нашей планете. Они также добавили, что расширение светила станет губительно для человечества и всего живого вокруг.

    Второе место ученые присудили ударам астероидов. Эксперты считают, что события, повлекшие гибель динозавров, могут повториться на планете.

    Тройку лидеров замыкает локальный гамма-всплеск. Как пишет The Conversation, чрезвычайно мощные всплески энергии, которые носят название гамма-всплески, могут быть вызваны бинарными звездными системами (две звезды, вращающиеся вокруг общего центра) и сверхновыми звездами, которые являются взрывоопасными.

    Четвертое место досталось звездам, которые движутся к Земле. Специалисты подсчитали, что, приблизившись к планете через сотни миллионов лет, они разорвут ее на части гравитацией.

    Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса

    Список замыкает Галактика Андромеда. По мнению ученых, через каких-нибудь пять миллиардов лет она может поглотить Млечный Путь.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #космос #земля #угрозы
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