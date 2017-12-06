Ученые назвали пять главных угроз для Земли из космоса

Лондон, 6 декабря. Ученые вычислили главные угрозы для Земли из космоса. По их данным, всего существует пять таких опасностей.

На первое место среди возможных угроз специалисты поставили Солнце. Они отметили, что Земля находится в очень тесной зависимости от этой звезды, поэтому любые вспышки на нем негативно отражаются на нашей планете. Они также добавили, что расширение светила станет губительно для человечества и всего живого вокруг.

Второе место ученые присудили ударам астероидов. Эксперты считают, что события, повлекшие гибель динозавров, могут повториться на планете.

Тройку лидеров замыкает локальный гамма-всплеск. Как пишет The Conversation, чрезвычайно мощные всплески энергии, которые носят название гамма-всплески, могут быть вызваны бинарными звездными системами (две звезды, вращающиеся вокруг общего центра) и сверхновыми звездами, которые являются взрывоопасными.

Четвертое место досталось звездам, которые движутся к Земле. Специалисты подсчитали, что, приблизившись к планете через сотни миллионов лет, они разорвут ее на части гравитацией.

Список замыкает Галактика Андромеда. По мнению ученых, через каких-нибудь пять миллиардов лет она может поглотить Млечный Путь.