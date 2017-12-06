Алеппо представит текстильную продукцию в торговом комплексе «Хан Аль-Харир»

Дамаск, 6 декабря. Новый торговый комплекс станет постоянной выставкой продукции из Алеппо в Дамаске.

Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Абдалла аль-Гарби инициировал открытие нового торгового комплекса «Хан Аль-Харир» в Дамаске. Комплекс появится в районе Ас-Салхия при поддержке промышленных палат Алеппо и Сирии.

Член совета директоров промышленной палаты Алеппо Мустафа Каваба сообщил информационному агентству «САНА», что «Хан Аль-Харир» станет постоянной выставкой текстильных предприятий крупнейшего сирийского города в Дамаске. Отмечается, что площадь комплекса составляет 400 квадратных метров, на которых будут выставлены новые модели одежды из Алеппо.