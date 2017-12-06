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Политика
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Алеппо представит текстильную продукцию в торговом комплексе «Хан Аль-Харир»
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    Алеппо представит текстильную продукцию в торговом комплексе «Хан Аль-Харир»

    11:47  6 Декабря 2017
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    Алеппо представит текстильную продукцию в торговом комплексе «Хан Аль-Харир»

    Дамаск, 6 декабря. Новый торговый комплекс станет постоянной выставкой продукции из Алеппо в Дамаске.

    Министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Абдалла аль-Гарби инициировал открытие нового торгового комплекса «Хан Аль-Харир» в Дамаске. Комплекс появится в районе Ас-Салхия при поддержке промышленных палат Алеппо и Сирии.

    Член совета директоров промышленной палаты Алеппо Мустафа Каваба сообщил информационному агентству «САНА», что «Хан Аль-Харир» станет постоянной выставкой текстильных предприятий крупнейшего сирийского города в Дамаске. Отмечается, что площадь комплекса составляет 400 квадратных метров, на которых будут выставлены новые модели одежды из Алеппо.

    Алеппо представит текстильную продукцию в торговом комплексе «Хан Аль-Харир»

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #текстить
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