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Политика
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Спорт
Хоркина назвала «идеологической войной» решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018
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    Хоркина назвала «идеологической войной» решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018

    12:20  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  06 Декабря 2017
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    Хоркина назвала «идеологической войной» решение МОК отстранить Россию от ОИ-18

    Москва, 6 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала решение МОК о недопуске российских спортсменов к Играм «несамостоятельным» и «идеологической войной». 

    Накануне Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ и допустил россиян к участию в Олимпиаде только под нейтральным флагом. 

    «Нужно смотреть глубже, это несамостоятельное решение исполкома МОК, оно согласовано заранее с кем-то. Это идеологическая война», — прокомментировала Светлана Хоркина.

    Олимпийская чемпионка добавила, что Игры в Сочи объединили страну. И те силы, которые диктуют правила олимпийского движения, считают, что нужно «бить» по спортсменам. Напомним, что глава государства Владимир Путин 6 декабря озвучит решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет в 2018 году.

    Хоркина назвала «идеологической войной» решение МОК отстранить Россию от ОИ-18

    Автор: Ирина Селезнева
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    #мок #олимпиада #хоркина
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