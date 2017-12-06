Хоркина назвала «идеологической войной» решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018

Москва, 6 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала решение МОК о недопуске российских спортсменов к Играм «несамостоятельным» и «идеологической войной».

Накануне Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ и допустил россиян к участию в Олимпиаде только под нейтральным флагом.

«Нужно смотреть глубже, это несамостоятельное решение исполкома МОК, оно согласовано заранее с кем-то. Это идеологическая война», — прокомментировала Светлана Хоркина.

Олимпийская чемпионка добавила, что Игры в Сочи объединили страну. И те силы, которые диктуют правила олимпийского движения, считают, что нужно «бить» по спортсменам. Напомним, что глава государства Владимир Путин 6 декабря озвучит решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет в 2018 году.