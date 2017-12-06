Китай заступился за чистых спортсменов, пострадавших от решения МОК

Пекин, 6 декабря. Власти Китая заявили, что выступают против использования допинга в большом спорте, однако потребовали защитить права чистых спортсменов. Об этом в среду сообщает министерство иностранных дел КНР.

«Правительство Китая всегда выступало против использования допинга. В то же время мы полагаем, что необходимо гарантировать соблюдение всех законных прав и интересов чистых спортсменов, а также поддерживать справедливость и чистоту спорта», — отметил официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

Напомним, что накануне МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну во время выступлений в южнокорейском Пхёнчхане. Они будут выступать под нейтральным флагом, используя символику МОК, и именоваться «олимпийцами из России».

Как сообщает «Ридус», первый замглавы комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал российских спортсменов не ехать на Олимпиаду, поскольку, по его мнению, выступать можно только под государственным флагом.