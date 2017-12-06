Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Спорт
Китай заступился за чистых спортсменов, пострадавших от решения МОК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Китай заступился за чистых спортсменов, пострадавших от решения МОК

    11:40  6 Декабря 2017
    534

    Китай заступился за чистых спортсменов, пострадавших от решения МОК

    Пекин, 6 декабря. Власти Китая заявили, что выступают против использования допинга в большом спорте, однако потребовали защитить права чистых спортсменов. Об этом в среду сообщает министерство иностранных дел КНР.

    «Правительство Китая всегда выступало против использования допинга. В то же время мы полагаем, что необходимо гарантировать соблюдение всех законных прав и интересов чистых спортсменов, а также поддерживать справедливость и чистоту спорта», — отметил официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

    Китай заступился за чистых спортсменов, пострадавших от решения МОК

    Напомним, что накануне МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну во время выступлений в южнокорейском Пхёнчхане. Они будут выступать под нейтральным флагом, используя символику МОК, и именоваться «олимпийцами из России».

    Как сообщает «Ридус», первый замглавы комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал российских спортсменов не ехать на Олимпиаду, поскольку, по его мнению, выступать можно только под государственным флагом.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #китай #мок #допинг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть