Выборы-2018: ЦИК РФ разрешил регионам заключать контракты по информированию избирателей

Москва, 6 декабря. Центральная избирательная комиссия РФ дала право региональным избирательным комиссиям заключать контракты по информированию избирателей о выборах президента РФ.

Как сообщает РИА Новости, в среду утвержден порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг ЦИКом, а также избиркомами в регонах при проведении выборов в федеральные органы госвласти. Согласно документу,

Регионы получили полномочия на заключение контрактов по информированию избирателей в период подготовки к выборам президента РФ до доведения до них лимитов бюджетных обязательств, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В документе также определены условия работы с поставщиками, конкретизированы полномочия контрактной службы, контрактного управляющего, ответственного при осуществлении закупок.

Как ранее сообщал портал «Дни.ру», ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018.