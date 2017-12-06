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Политика
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Выборы-2018: ЦИК РФ разрешил регионам заключать контракты по информированию избирателей
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    Выборы-2018: ЦИК РФ разрешил регионам заключать контракты по информированию избирателей

    11:53  6 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК РФ разрешил регионам заключать контракты по информированию избирателей

    Москва, 6 декабря. Центральная избирательная комиссия РФ дала право региональным избирательным комиссиям заключать контракты по информированию избирателей о выборах президента РФ.

    Как сообщает РИА Новости, в среду утвержден порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг ЦИКом, а также избиркомами в регонах при проведении выборов в федеральные органы госвласти. Согласно документу, 

    Регионы получили полномочия на заключение контрактов по информированию избирателей в период подготовки к выборам президента РФ до доведения до них лимитов бюджетных обязательств, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

    В документе также определены условия работы с поставщиками, конкретизированы полномочия контрактной службы, контрактного управляющего, ответственного при осуществлении закупок.

    Как ранее сообщал портал «Дни.ру», ЦИК РФ дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации СМИ-иноагентов на выборы-2018.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #цик #закупки #выборы-2018
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