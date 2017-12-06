Поклонская: Сайт «Крым.Реалии» распространял экстремистские материалы

Москва, 6 декабря. Сайт «Крым.Реалии», признанный накануне Минюстом РФ СМИ-иноагентом, распространял информацию экстремистского толка, а также материалы, которые оправдывали деятельность экстремистских и террористических группировок, заявила в среду депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Поклонская рассказала, что была хорошо знакома с сайтом «Крым.Реалии» еще в то время, когда занимала пост прокурора в республике. По ее словам, ресурс неоднократно призывал к антиконституциональной деятельности и посягал на территориальную целостность РФ, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело.

«Могу сказать на примере сайта «Крым.Реалии», являющегося проектом американского «Радио Свобода», что их работа в информационном пространстве направлена в том числе на распространение информации экстремистского толка и информации, оправдывающей деятельность экстремистских и террористических организаций», — также отметила Поклонская.

В заключение депутат Госдумы добавила, что, по ее мнению, постановление о запрете допуска сотрудников СМИ-иноагентов в российский парламент, принятое ранее Госдумой и Совфедом, нельзя называть зеркальным ответом, поскольку такая мера принята российской стороной на законных основаниях и по объективным причинам. В то же время «партнеры за рубежом» принимают решения «по беспределу». Отзыв аккредитации корреспондентов RT в конгрессе США Поклонская назвала очередным актом абсурда.

Напомним, накануне, как сообщал канал «Подмосковье 360», Минюст РФ назвал первые девять зарубежных СМИ, признанные иностранными агентами.