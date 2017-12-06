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Политика
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Спорт
Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России
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    Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России

    12:04  6 Декабря 2017
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    Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России

    Российская сборная не имеет права выступать на Зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Такое решение исполкома Международного олимпийского комитета вечером во вторник, 5 декабря, огласил президент организации Томас Бах.

    Запрет на участие российской сборной, тем не менее, не ограничивает участие в Играх отдельных российских спортсменов, однако для каждого из них такое право будет определяться в индивидуальном порядке, специальной комиссией МОК и WADA.

    Коллизия выбора

    Решение МОК само по себе выглядит странно, так как в своей исполнительной части оно содержит положение о полной дисквалификации российского национального Олимпийского комитета (ОКР), а также о пожизненном отстранении от участия в олимпийском движении вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных, с запретом на их посещение Олимпиад.

    Таким образом, главный административный орган, который отвечает и координирует участие России в Олимпиаде, объявлен «вне закона» и, фактически, никак не может участвовать даже в составлении предварительного списка российских спортсменов, которые могут быть допущены МОК к Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане.

    Отсюда проистекает интересная коллизия: список российских спортсменов, «приглашенных» на Олимпиаду, будет определяться достаточно произвольно, исходя из внутреннего решения специальной комиссии, сформированной МОК и включающей по одному представителю от самого МОК, от Международной антидопинговой ассоциации (WADA) и от ассоциации «Спорт вне допинга» (DFSU).

    Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России

    При этом критерии выбора «лучших» спортсменов-олимпийцев из России (СОР — аббревиатура с официального сайта МОК) прописаны нечетко: согласно решению МОК, они должны быть когда-либо квалифицированы по соответствующему виду спорта, не должны были дисквалифицироваться или быть признанными виновными в каком-либо нарушении антидопинговых правил и должны пройти и быть согласными на любые дополнительные тестирования перед Играми.

    Исходя из такой логики и процедуры выбора, судя по всему, МОК и будет раскалывать российское олимпийское движение. Если какой-либо (или какая-либо) из российских топ-звезд не пойдет на унизительные требования МОК, то предложение по участию в Играх будет спущено кому попроще — лишь бы он прошел квалификационный отбор (пусть и заняв последнее место в нем) и не был замечен в допинговых скандалах. Ну и согласился на все унижения в дальнейшем.

    Кто в итоге попадет в команду «сирых и убогих», которые согласятся на выступление под белым флагом, — вопрос открытый. Не удивляйтесь, если вы вдруг увидите в списке участников какие-то совершенно непонятные и незнакомые вам фамилии лыжников, биатлонистов или фигуристов — это «тожероссияне», которые были выбраны МОК для того, чтобы продемонстрировать всему миру Россию в качестве «мальчика для битья».

    «Морковка» для ОКР

    Дополнительно к вкусной «морковке» для тех российских спортсменов, что согласятся изобразить «тожероссиян» на Олимпиаде, столь же иезуитская со стороны МОК и постыдная для России лазейка была создана и для Олимпийского комитета России.

    Согласно решению МОК, он может частично или полностью снять отстранение ОКР от участия в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане — при условии, что все решения МОК будут полностью приняты ОКР, приглашенными атлетами и официальными лицами.

    Таким образом, МОК пытается на деле заставить ОКР, да и всю систему российского спорта насильно выполнить свое решение, подвесив перед российскими спортивными чиновниками «морковку»: мол, окажите нам содействие в поиске и отборе атлетов, не препятствуйте формированию удобной и ручной российской команды, а мы вам дадим скидочку в виде разрешения приезда на Игры. Если вы себя, конечно, будете прилично вести и забудете о какой-то национальной гордости.

    Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России

    Если честно, то мое личное мнение о такой затее и об участии ОКР в ней — сугубо отрицательное. Впервые в истории олимпийского движения нарушается принцип личной ответственности атлетов. Из-за допинговых расследований с неясным результатом в отношении российского спорта вводится принцип коллективной ответственности, очень схожий с практикой сожжения соседних деревень в местах действия партизан — или же с казнью «каждого десятого» (децимацией) в римском легионе, оставившем поле боя.

    Насколько такие варварские и внеюридические практики применимы к олимпийскому движению, которое было организовано под флагом честного соревнования, прозрачности решений и девизом «О, спорт — ты мир!», — вопрос открытый.

    На сегодняшний день у России есть возможность не спешить с покаянием и оплатой предложенных штрафов (что уже будет частичным признанием вины), но заняться сложным и постепенным процессом отстаивания своей чести и достоинства — в том числе и в спортивных судах.

    Впрочем, судя по всему, Олимпийский комитет России не очень готов к такого рода конфронтации. Его глава Александр Жуков заявил, что исполком МОК «принял важное решение, которое максимально учитывает интересы спортсменов и содержит в себе положительные и отрицательные стороны».

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    По словам Жукова, его надежда состоит в том, что российским спортсменам дадут возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Игр, если ОКР досконально выполнит все требования МОК, которые фактически означают, в том числе, и признание существования системы «государственного допинга» в России.

    Как это соотносится с заявлением Жукова, что он не увидел в докладе «комиссии под руководством Самуэля Шмида… подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга», — вопрос сложный.

    Судя по всему, позиция ОКР сегодня по-прежнему крутится вокруг максимы «переждать, перетерпеть, покаяться и вымолить прощение», в то время как объективные условия вполне позволяют перейти к активному бойкоту исполнения решения МОК.

    Запрет на участие в Олимпиаде-2018: МОК должен заплатить за унижение России

    И, все-таки — бойкот или участие?

    Спектр действий ОКР и спортсменов в ответ на дискриминационное решение МОК достаточно широк.

    Во-первых, для каждого из наших олимпийцев возникает вопрос нравственного и морального выбора. Согласие на участие в Играх в таком «кастрированном» варианте «варягов без рода и племени» будет унизительным — тут уже, как говорится, ленточками на косичках делу не поможешь.

    Однако в случае тех, кто все-таки решится поехать в Пхенчхан, стоит занять взвешенную позицию — их личные победы или же их личные поражения будут и их личным выбором. Слабый голос победителя, со слезами на глазах тихо поющий гимн России под олимпийские фанфары, благодарные зрители и болельщики всегда услышат и увидят.

    Во-вторых, у России остаются всегда варианты непрямого ответа на столь враждебное решение МОК. Если Россия не представлена на Олимпиаде — стоит отказаться от официальной покупки трансляций и просто закрыть для олимпийского рекламного ажиотажа российский рынок. Вы хотели наказать нас рублем за мифические нарушения? Получите вашей же монетой — но вдвойне!

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    В-третьих, нужно использовать это решение для ответного давления на продажный МОК и на окончательно прогнившую систему олимпийского спорта. Если у России, после сотен проверок и исследований, и в самом деле окажется наиболее чистый от допинга олимпийский спорт — то почему бы не потребовать столь же строгого отношения к норвежским лыжницам-астматичкам, американкам, страдающим от приема анаболиков, помогающих при СДВГ, — и прочим инвалидам-спортсменам, которые подрывают свое здоровье в большом спорте, а потом «лечатся» якобы законными допинг-препаратами?

    Россия-то свою соринку из глаза выплачет — а вот что будет делать весь мир со своим бревном?

    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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