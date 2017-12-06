МОК наказал РФ за «самую лучшую Олимпиаду, которая прошла в Сочи» — Дегтярев

Москва, 6 декабря. Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить на Олимпиаду-2018 российских атлетов под нейтральным флагом. По его мнению, решение МОК — попытка раскачать общественно-политическую ситуацию в России в преддверии выборов.

Дегтярев также считает, что МОК соответствующим решением наказывает Российскую Федерацию за «самую лучшую Олимпиаду, которая прошла в Сочи».

Как отметил депутат, депутаты Государственной думы обсудят проект постановления по решению МОК на комитете вместе с участием всех фракций в нижней палате парламента.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что решение МОК о дисквалификации российской сборной на Играх-2018 является политическим расизмом.

Напомним, во вторник МОК объявил о своем решении не допускать к участию в зимних Олимпийских играх в 2018 году российскую сборную, отметив при этом, что некоторые «чистые» спортсмены смогут выступить на Играх, но под нейтральным флагом.