В Совфеде сравнили санкции МОК против РФ с антироссийскими резолюциями ПАСЕ

Решение МОК, ограничивающее участие России в олимпийском движении, основано на политической дискриминации и противоречит Олимпийской хартии, считает член совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Напомним, накануне вечером Международный олимпийский комитет озвучил решение, приостанавливающее членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК, в результате чего сборная РФ не сможет выступить на Олимпийских играх-2018 года в Пхенчхане под национальным флагом.

По словам Ковитиди, это решение МОК противоречит Олимпийской хартии, поскольку содержит формы дискриминации политического характера.

«Ограничение участия России в олимпийском движении, в соответствии с решением МОК, не имеет никакого отношения к спорту, так же, как и решение ПАСЕ «о лишении РФ права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы», — отметила Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все эти решения носят исключительно политический характер и являются системным продолжением порочной практики дискриминационных ограничений и двойных стандартов».

По словам члена Совета Федерации, подобные дискриминационные по отношению к России решения свидетельствуют о наличии системного кризиса в деятельности многих признанных международных организаций, в частности в МОК и в ПАСЕ.

«Эта ситуация требует незамедлительных перемен в деятельности как МОК, так и ПАСЕ. Перемены должны быть направлены на гармонизацию деятельности этих организаций и приведении ее в соответствие с их основными целями и задачами», — отметила Ольга Ковитиди.

Напомним, накануне МОК принял беспрецедентно жесткое решение относительно участия России в ОИ-2018. В Олимпиаде смогут принять участие только некоторые не упомянутые в докладах о якобы применении допинга российские спортсмены, которым придется выступать под нейтральным флагом. Также россиянам, решившим принять участие в Играх, в случае победы придется отказаться от исполнения российского гимна.