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Политика
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Саакашвили надо дать возможность «проявить актерский потенциал» — депутат Рады
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    Саакашвили надо дать возможность «проявить актерский потенциал» — депутат Рады

    11:31  6 Декабря 2017  /обновлено: 11:33  06 Декабря 2017
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    Саакашвили надо дать возможность «проявить актерский потенциал» — депутат Рады

    Киев, 6 декабря. Замглавы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко считает, что Михаилу Саакашвили необходимо дать возможность «проявить весь актерский потенциал», после чего допросить.

    «Возможно, нужно дать Саакашвили сделать все: полазить по всем крышам, пройти все границы. Возможно, спуститься в люк, в канализацию, через которую он может попытаться добраться к Верховной раде, дать возможность реализовать весь его актерский потенциал, цирковой», — цитирует РИА Новости Гончаренко.

    После этого, по мнению парламентария, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Саакашвили необходимо будет «взять под белые руки» и, «наконец, спросить — откуда деньги?».

    Гончаренко порекомендовал депутатам не защищать Саакашвили, дабы не создавать прецедентов.

    «Если сегодня Михо не придет [на допрос], завтра Иванов, Петров, Сидоров не придут. Тогда о каком праве мы говорим? Поэтому Саакашвили должен появиться на допросе», — высказался депутат.

    Замглавы партии также добавил, что меру пресечения в виде домашнего ареста считает «нормальной».

    «Он проявил много способностей, и как узник замка Иф, мы не знаем, откуда он еще выберется. Думаю, Михо сам хочет кричать из застенков режима, поэтому я бы его за решетку не отправлял», — сказал Гончаренко.

    Напомним, во вторник Саакашвили был задержан, однако сторонникам удалось отбить его у полиции, после чего они отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». В среду Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили #рада
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