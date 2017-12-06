Киев, 6 декабря. Замглавы партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко считает, что Михаилу Саакашвили необходимо дать возможность «проявить весь актерский потенциал», после чего допросить.

«Возможно, нужно дать Саакашвили сделать все: полазить по всем крышам, пройти все границы. Возможно, спуститься в люк, в канализацию, через которую он может попытаться добраться к Верховной раде, дать возможность реализовать весь его актерский потенциал, цирковой», — цитирует РИА Новости Гончаренко.

После этого, по мнению парламентария, экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Саакашвили необходимо будет «взять под белые руки» и, «наконец, спросить — откуда деньги?».

Гончаренко порекомендовал депутатам не защищать Саакашвили, дабы не создавать прецедентов.

«Если сегодня Михо не придет [на допрос], завтра Иванов, Петров, Сидоров не придут. Тогда о каком праве мы говорим? Поэтому Саакашвили должен появиться на допросе», — высказался депутат.

Замглавы партии также добавил, что меру пресечения в виде домашнего ареста считает «нормальной».

«Он проявил много способностей, и как узник замка Иф, мы не знаем, откуда он еще выберется. Думаю, Михо сам хочет кричать из застенков режима, поэтому я бы его за решетку не отправлял», — сказал Гончаренко.

Напомним, во вторник Саакашвили был задержан, однако сторонникам удалось отбить его у полиции, после чего они отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». В среду Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск.