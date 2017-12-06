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Политика
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 800 боеприпасов
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 800 боеприпасов

    11:32  6 Декабря 2017
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 800 боеприпасов

    Донецк, 6 декабря. Украинская армия выпустила по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР) более 800 боеприпасов за сутки. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах территории ДНР – 802 единицы», — рассказал журналистам руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, на донецком направлении велись наиболее интенсивные обстрелы. Украинские военные открывали огонь из танков, вооружения БТР и БМП, минометов, гранатометов, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

    Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины свыше 40 раз за прошедший день нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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