ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 800 боеприпасов

Донецк, 6 декабря. Украинская армия выпустила по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР) более 800 боеприпасов за сутки. Об этом сообщает в среду Донецкое агентство новостей.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах территории ДНР – 802 единицы», — рассказал журналистам руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, на донецком направлении велись наиболее интенсивные обстрелы. Украинские военные открывали огонь из танков, вооружения БТР и БМП, минометов, гранатометов, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины свыше 40 раз за прошедший день нарушили режим прекращения огня в Донбассе.