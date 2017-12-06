Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем уголовным статьям

Киев, 6 декабря. Генеральная прокуратура Украины озвучила инкриминируемые опальному политику Михаилу Саакашвили уголовные статьи. Речь идет о покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, содействии участникам преступных организаций, а также о сокрытии преступной деятельности.

Об этом на своей странице в Твиттер рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины», — написала Сарган.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Отметим, адвокаты, представляющие интересы Саакашвили, указали на незаконность объявления политика в розыск, так как на законных основаниях ему не предъявлены обвинения, и он не является задержанным.

Напомним, ранее сам Саакашвили рассказал, что в ночь со вторника на среду украинские силовики попытались задержать его, напав на палаточный лагерь, разбитый недалеко от Верховной рады. Саакашвили отметил, что сотрудники правоохранительных органов перепутали палатки и не смогли найти его.

Во вторник сотрудники СБУ явились домой к Саакашвили и задержали его, однако политик был вскоре вызволен из заточения своими сторонниками. Бывший президент Грузии призвал недовольных политикой президента Украины Порошенко собираться у здания Верховной рады. Прокуратура Украины тем временем объявила, что дает Саакашвили сутки на то, чтобы сдаться властям.