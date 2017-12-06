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Политика
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Украина
Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем уголовным статьям
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    Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем уголовным статьям

    11:40  6 Декабря 2017
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    Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем уголовным статьям

    Киев, 6 декабря. Генеральная прокуратура Украины озвучила инкриминируемые опальному политику Михаилу Саакашвили уголовные статьи. Речь идет о покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, содействии участникам преступных организаций, а также о сокрытии преступной деятельности.

    Об этом на своей странице в Твиттер рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.  

    «Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины», — написала Сарган.

    Отметим, адвокаты, представляющие интересы Саакашвили, указали на незаконность объявления политика в розыск, так как на законных основаниях ему не предъявлены обвинения, и он не является задержанным.

    Напомним, ранее сам Саакашвили рассказал, что в ночь со вторника на среду украинские силовики попытались задержать его, напав на палаточный лагерь, разбитый недалеко от Верховной рады. Саакашвили отметил, что сотрудники правоохранительных органов перепутали палатки и не смогли найти его.

    Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем уголовным статьям

    Во вторник сотрудники СБУ явились домой к Саакашвили и задержали его, однако политик был вскоре вызволен из заточения своими сторонниками. Бывший президент Грузии призвал недовольных политикой президента Украины Порошенко собираться у здания Верховной рады. Прокуратура Украины тем временем объявила, что дает Саакашвили сутки на то, чтобы сдаться властям.    

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #саакашвили #прокуратура #статья
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