Сирия: источник ФАН прислал видео с передовой САА в районе Бейт-Джинна

В районе Голанских высот в провинции Дамаск продолжается операция сирийской армии против боевиков. САА наступает неспешно, и тому есть ряд причин.

Сложный рельеф местности не всегда позволяет реализовать преимущество регулярной армии в огневой мощи – боевики там хорошо закрепились, создав многоуровневую эшелонированную оборону. Также в тех местах террористы пользуются поддержкой Израиля, который не только поставляет боеприпасы и медицинские препараты, но и лечит раненых боевиков. Более того, ЦАХАЛ в критические для боевиков моменты даже атаковал сирийскую армию, и это при том, что Голанские высоты – аннексированная Израилем территория.

Однако несмотря на вышеперечисленные факторы, САА всё же продвигается, пусть и не такими огромными темпами, как на востоке страны. Источник Федерального агентства новостей прислал видео с недавно отбитых у боевиков позиций на холме Телль-Бардая, где с оборудованных огневых точек армейцы подавляют противника огнём.

Напомним, ранее в тех же местах сирийская армия применила новую РСЗО «Голан-300», из линейки самодельных реактивных систем залпового огня «Голан» - мощно атаковав укрепления джихадистов. Во многом за счет применения тяжелой реактивной и ствольной артиллерии САА и удаётся продвигаться несмотря на противодействие боевиков и Израиля.