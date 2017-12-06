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Сирия: источник ФАН прислал видео с передовой САА в районе Бейт-Джинна
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    Сирия: источник ФАН прислал видео с передовой САА в районе Бейт-Джинна

    14:05  6 Декабря 2017
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    Сирия: источник ФАН прислал видео с передовой САА в районе Бейт-Джинна

    В районе Голанских высот в провинции Дамаск продолжается операция сирийской армии против боевиков. САА наступает неспешно, и тому есть ряд причин.

    Сложный рельеф местности не всегда позволяет реализовать преимущество регулярной армии в огневой мощи – боевики там хорошо закрепились, создав многоуровневую эшелонированную оборону. Также в тех местах террористы пользуются поддержкой Израиля, который не только поставляет боеприпасы и медицинские препараты, но и лечит раненых боевиков. Более того, ЦАХАЛ в критические для боевиков моменты даже атаковал сирийскую армию, и это при том, что Голанские высоты – аннексированная Израилем территория.

    Однако несмотря на вышеперечисленные факторы, САА всё же продвигается, пусть и не такими огромными темпами, как на востоке страны. Источник Федерального агентства новостей прислал видео с недавно отбитых у боевиков позиций на холме Телль-Бардая, где с оборудованных огневых точек армейцы подавляют противника огнём.

    Напомним, ранее в тех же местах сирийская армия применила новую РСЗО «Голан-300», из линейки самодельных реактивных систем залпового огня «Голан» - мощно атаковав укрепления джихадистов. Во многом за счет применения тяжелой реактивной и ствольной артиллерии САА и удаётся продвигаться несмотря на противодействие боевиков и Израиля.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #израиль #саа #голанские высоты #голаны
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