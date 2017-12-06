Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Украина
Назвавший «полезной для украинцев» войну в Донбассе певец записал «Марш новой армии»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назвавший «полезной для украинцев» войну в Донбассе певец записал «Марш новой армии»

    11:50  6 Декабря 2017
    230

    бл

    Киев, 6 декабря. Фронтмент украинского рок-коллектива «ВВ» Олег Скрипка совместно с оркестром почетного караула Киевского отдельного полка президента Украины имени Богдана Хмельницкого записали для Вооруженных сил Украины новую песню, которая ранее была гимном ОУН (группировка запрещена в России). 

    На YouTube-канале группы появился видеоролик под названием «Марш новой армии».

    Как рассказал украинский музыкант, когда он был в зоне так называемой АТО с концертами, то познакомился с бойцом Ариславом Пастернаком, который отправился воевать добровольцем.

    «Мы почтили память бойцов, которые погибли за день до нашей встречи. Тогда появилась идея марша новой украинской армии», — рассказал Скрипка. 

    По словам лидера группы, «это гимн настоящих украинских героев».

    Напомним, в феврале текущего года Скрипка заявил, что война с Донецкой и Луганской народными республиками «полезна для украинцев». 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #украина #скрипка #гимн #вв
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть