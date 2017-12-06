Назвавший «полезной для украинцев» войну в Донбассе певец записал «Марш новой армии»

Киев, 6 декабря. Фронтмент украинского рок-коллектива «ВВ» Олег Скрипка совместно с оркестром почетного караула Киевского отдельного полка президента Украины имени Богдана Хмельницкого записали для Вооруженных сил Украины новую песню, которая ранее была гимном ОУН (группировка запрещена в России).

На YouTube-канале группы появился видеоролик под названием «Марш новой армии».

Как рассказал украинский музыкант, когда он был в зоне так называемой АТО с концертами, то познакомился с бойцом Ариславом Пастернаком, который отправился воевать добровольцем.

«Мы почтили память бойцов, которые погибли за день до нашей встречи. Тогда появилась идея марша новой украинской армии», — рассказал Скрипка.

По словам лидера группы, «это гимн настоящих украинских героев».

Напомним, в феврале текущего года Скрипка заявил, что война с Донецкой и Луганской народными республиками «полезна для украинцев».