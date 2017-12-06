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Спорт
Политическая интрижка: решение МОК по России осудили в Астане
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    Политическая интрижка: решение МОК по России осудили в Астане

    11:38  6 Декабря 2017
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    Политическая интрижка: решение МОК по России осудили в Астане

    Астана, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде в Пхенчхане было принято по политическим мотивам и является серьезным ударом для олимпийского движения, заявила депутат Мажилиса Казахстана Ольга Шишигина.

    Чемпионка Олимпийских игр в Сиднее подчеркнула, что «спорт всегда был у нас сторонником и вестником мира», однако решение МОК перевело честность спортивных состязаний в плоскость политического соперничества.

    «Политическая интрижка с этими санкциями и сказалась на спорте. Хотя спорт всегда был у нас сторонником и вестником мира. Здесь у нас получается все наоборот», — заявила Шишигина в беседе с РИА Новости.

    Политическая интрижка: решение МОК по России осудили в Астане

    Как бывшая олимпийская спортсменка Шишигина отметила, что российским спортсменам будет очень трудно поехать на Олимпиаду выступать под нейтральным флагом: спортсмены будут измотаны, встретятся с подозрениями МОК и отрицательным отношением в своей стране, «просто не будет сил и эмоций, чтобы выступать потом после этого».

    «Выступать под белым флагом, без своего гимна и без символики своей страны — это как-то опустошает душу», — отметила депутат Мажилиса, подчеркнув, что Россия не должна прекращать разбирательств по допинговому скандалу.

    Автор: Валентин Меликов
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