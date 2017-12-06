Политическая интрижка: решение МОК по России осудили в Астане

Астана, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде в Пхенчхане было принято по политическим мотивам и является серьезным ударом для олимпийского движения, заявила депутат Мажилиса Казахстана Ольга Шишигина.

Чемпионка Олимпийских игр в Сиднее подчеркнула, что «спорт всегда был у нас сторонником и вестником мира», однако решение МОК перевело честность спортивных состязаний в плоскость политического соперничества.

«Политическая интрижка с этими санкциями и сказалась на спорте. Хотя спорт всегда был у нас сторонником и вестником мира. Здесь у нас получается все наоборот», — заявила Шишигина в беседе с РИА Новости.

Как бывшая олимпийская спортсменка Шишигина отметила, что российским спортсменам будет очень трудно поехать на Олимпиаду выступать под нейтральным флагом: спортсмены будут измотаны, встретятся с подозрениями МОК и отрицательным отношением в своей стране, «просто не будет сил и эмоций, чтобы выступать потом после этого».