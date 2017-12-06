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Сирия: Кабмин рассмотрел актуальные вопросы восстановления страны
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    Сирия: Кабмин рассмотрел актуальные вопросы восстановления страны

    11:38  6 Декабря 2017
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    Сирия: Кабмин рассмотрел актуальные вопросы восстановления страны

    Дамаск, 6 декабря. Сирийский Кабинет министров под председательством Имада Хамиса решил продлить срок оказания помощи членам семей погибших в ходе военных действий.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что решением Кабмина срок предоставления временной работы членам семей погибших и сирийской молодежи продлен на один год. Принято решение о внедрении новой программы поддержки выпускников государственных вузов путем предоставления им работы.

    Отмечается, что Сирия планирует закупить в Белоруссии 1000 автобусов для всей страны, которые обеспечат маршруты городского сообщения. Первая партия составит 200 автобусов. Совет министров обратился к государственным учреждениям с просьбой ускорить создание порталов, которые предоставят гражданам около трех с половиной тысяч госуслуг.

    Особое внимание было направлено на подготовку туристической карты сирийского побережья, которая позволит привлечь инвестиции в туристическую отрасль страны.

    Сирия: Кабмин рассмотрел актуальные вопросы восстановления страны

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #кабмин #восстановление
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