Сирия: Кабмин рассмотрел актуальные вопросы восстановления страны

Дамаск, 6 декабря. Сирийский Кабинет министров под председательством Имада Хамиса решил продлить срок оказания помощи членам семей погибших в ходе военных действий.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что решением Кабмина срок предоставления временной работы членам семей погибших и сирийской молодежи продлен на один год. Принято решение о внедрении новой программы поддержки выпускников государственных вузов путем предоставления им работы.

Отмечается, что Сирия планирует закупить в Белоруссии 1000 автобусов для всей страны, которые обеспечат маршруты городского сообщения. Первая партия составит 200 автобусов. Совет министров обратился к государственным учреждениям с просьбой ускорить создание порталов, которые предоставят гражданам около трех с половиной тысяч госуслуг.

Особое внимание было направлено на подготовку туристической карты сирийского побережья, которая позволит привлечь инвестиции в туристическую отрасль страны.