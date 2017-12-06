Не научились разделять спорт и политику: Евкуров прокомментировал решение МОК

Нальчик, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета отстранить российскую сборную от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году продиктовано политическими интересами, считает глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Соответствующий пост он разместил в среду на своей странице в Instagram.

«На Западе так и не научились разделять такие понятия, как спорт и политика. Все происходит под диктовку: и санкции, и расширение блока НАТО, и надуманные претензии к нашим спортсменам», — написал Евкуров.

Глава Ингушетии также выразил уверенность, что российские спортсмены примут верное для себя решение по поводу участия в соревнованиях, и поддержал их, сообщив, что как бы ни развивались события дальше, для страны российские спортсмены все равно навсегда останутся чемпионами.

«Хочу сказать спортсменам: вы молодцы, на всех олимпиадах вы это доказывали, Вас уважа­ют и боятся, Вы для нас Чемпионы! Под ка­ким флагом и как выс­тупать, определит ва­ше руководство», — говорится в посте.

Напомним, во вторник МОК объявил о своем решении не допускать к участию в зимних Олимпийских играх в 2018 году российскую сборную, отметив при этом, что некоторые «чистые» спортсмены смогут выступить на Играх, но под нейтральным флагом. Кроме того, МОК потребовал от Олимпийского комитета России внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по поводу того, примут ли участие российские спортсмены в Олимпиаде в Пхенчхане или нет, огласит в среду глава государства Владимир Путин.