Проект Discovery с Хабенским на РЕН ТВ станет ежедневным



Москва, 6 декабря. Российский телеканал РЕН ТВ представил премьеру проекта Discovery «Как устроена Вселенная» с Константином Хабенским. Программу можно увидеть ежедневно с понедельника по четверг.

Телезрители с большим интересом встретили стартовавшую на РЕН ТВ программу «Как устроена Вселенная». Канал подарит россиянам возможность путешествовать по глубинам космоса каждый вечер. Проект переходит на ежедневный формат.

По словам гендиректора канала Владимира Тюлина, проект Discovery уникален тем, что удачно сочетает познавательность и интересную подачу с помощью качественной компьютерной графики. Отметим, что проект«Как устроена Вселенная» входит в цикл программ Discovery «Вечера науки с Константином Хабенским». Актер расскажет о космосе простым и понятным языком.