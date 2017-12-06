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Политика
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Курды видят в США партнера, несмотря ни на что — Барзани
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    Курды видят в США партнера, несмотря ни на что — Барзани

    11:16  6 Декабря 2017
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    Курды видят в США партнера, несмотря ни на что — Барзани

    Эрбиль, 6 декабря. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что Вашингтон остается партнером курдов, не смотря на отсутствие поддержки референдума о независимости автономии.

    В своем интервью американскому агентству Fox News Нечирван Барзани подчеркнул, что даже после того, как Вашингтон выступил с открытой оппозицией курдскому референдуму о независимости, который состоялся 25 сентября текущего года, жители региона все равно считают США своими ближайшими партнерами и намерены при их поддержке достичь независимости от Ирака.

    Барзани отметил, что «курды испытали разочарование, так как возлагали большие надежды на поддержку США, но люди Курдистана все еще любят Соединенные Штаты».

    «Курды считают себя другом и партнером Соединенных Штатов. Мы хотим, чтобы это продолжалось в долгосрочной перспективе», — заявил премьер-министр курдской автономии.

    Ранее сообщалось, что после референдума о независимости Курдистана армия Ирака вторглась на спорные территории, что привело к жертвам среди курдского ополчения и мирного населения. После нападения около 200 тысяч курдов стали беженцами, сообщает агентство URA.ru. Президент автономии в результате отказался продлевать срок своих полномочий.

    Курды видят в США партнера, несмотря ни на что — Барзани

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #курды #ирак #нечирван барзани
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