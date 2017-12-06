В Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

Сакраменто, 6 декабря. Власти одного из крупнейших штатов США Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

«Пожары крайне опасны и быстро распространяются», — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Он отметил, что жителям округа, остающимся в своих домах, нужно быть готовыми к эвакуации в любой момент. 5 декабря площадь пожаров увеличилась до 180 квадратных километров. Как отмечают американские СМИ, почти 30 тысяч человек уже эвакуированы, огнем разрушено около 150 строений.

#RyeFire [update] off Rye Canyon Loop, west of Valencia (Los Angeles County) is now 5,000 acres and 5% contained. pic.twitter.com/iEGUTgGHmC — CAL FIRE (@CAL_FIRE) December 5, 2017