Стремительное распространение огня вызвало перебои в электроснабжении южной части Калифорнии. В настоящее время более 260 тысяч человек жителей штата остаются без электричества. Из соображений безопасности в округе Вентура и соседних регионах не работают школы и другие учебные заведения.
В Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС
Сакраменто, 6 декабря. Власти одного из крупнейших штатов США Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура из-за бушующих в регионе лесных пожаров.
«Пожары крайне опасны и быстро распространяются», — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун.
Он отметил, что жителям округа, остающимся в своих домах, нужно быть готовыми к эвакуации в любой момент. 5 декабря площадь пожаров увеличилась до 180 квадратных километров. Как отмечают американские СМИ, почти 30 тысяч человек уже эвакуированы, огнем разрушено около 150 строений.
#RyeFire [update] off Rye Canyon Loop, west of Valencia (Los Angeles County) is now 5,000 acres and 5% contained. pic.twitter.com/iEGUTgGHmC— CAL FIRE (@CAL_FIRE) December 5, 2017
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