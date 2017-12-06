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В Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС
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    В Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

    11:46  6 Декабря 2017
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    В Калифорнии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

    Сакраменто, 6 декабря. Власти одного из крупнейших штатов США Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

    «Пожары крайне опасны и быстро распространяются», — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун.

    Он отметил, что жителям округа, остающимся в своих домах, нужно быть готовыми к эвакуации в любой момент. 5 декабря площадь пожаров увеличилась до 180 квадратных километров. Как отмечают американские СМИ, почти 30 тысяч человек уже эвакуированы, огнем разрушено около 150 строений.

    Стремительное распространение огня вызвало перебои в электроснабжении южной части Калифорнии. В настоящее время более 260 тысяч человек жителей штата остаются без электричества. Из соображений безопасности в округе Вентура и соседних регионах не работают школы и другие учебные заведения.

    Автор: Федор Веснин
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    #пожар #калифорния #эвакуация #бедствие
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