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Названы самые популярные у россиян хиты 2017 года
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    Названы самые популярные у россиян хиты 2017 года

    11:11  6 Декабря 2017
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    Названы самые популярные у россиян хиты 2017 года

    Москва, 6 декабря. Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2017 года, составив рейтинг самых прослушиваемых песен у российских слушателей.

    Так, первое место рейтинга заняла композиция британского инди-музыканта Эда Ширана Shape of You. Кроме того, новый альбом Ширана «÷» возглавил топ самых популярных альбомов этого года.

    На второе место попала композиция российской группы Burito «По волнам». Третья позиция у песни Beliver рок-группы Imagine Dragons.

    В рейтинг самых любимых песен россиян также попали треки Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, «Тает лед» украинской группы «Грибы», Feel it Still инди-рокеров Portugal.The Man, Attention американского исполнителя Чарли Пута и еще одна песня Imagine Dragons — Thunder, передает телеканал «360».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #музыка #яндекс
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