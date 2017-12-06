Названы самые популярные у россиян хиты 2017 года

Москва, 6 декабря. Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2017 года, составив рейтинг самых прослушиваемых песен у российских слушателей.

Так, первое место рейтинга заняла композиция британского инди-музыканта Эда Ширана Shape of You. Кроме того, новый альбом Ширана «÷» возглавил топ самых популярных альбомов этого года.

На второе место попала композиция российской группы Burito «По волнам». Третья позиция у песни Beliver рок-группы Imagine Dragons.

В рейтинг самых любимых песен россиян также попали треки Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, «Тает лед» украинской группы «Грибы», Feel it Still инди-рокеров Portugal.The Man, Attention американского исполнителя Чарли Пута и еще одна песня Imagine Dragons — Thunder, передает телеканал «360».