Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на закрытии ОИ-2018
Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков
.
По решению МОК, ОКР должен возместить МОК расходы по расследованию допинговых нарушений в РФ в размере 15 млн долларов. Также ОКР должен выделить деньги на создание независимой организации допинг-тестирования.
Накануне исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Однако «чистые» от допинга российские спортсмены по решению МОК смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе «олимпийцев из России».
Состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, это стало «доказательством высокого потенциала российского авиастроения». Су-57 — истребитель пятого поколения, который оснащен новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.
Масштабная волонтерская уборка прошла в Дамаске
Министерство туризма Сирии совместно с муниципальными властями провинции Дамаск в рамках Всемирного дня туризма провели работы по восстановлению русла и набережной реки Барада. Для успешной уборки река была частично перекрыта.
Барада — река, которая играет важную роль в снабжении водой Дамаска и его окрестностей. Очистка русла — одна из наиважнейших задач в регионе. Безусловно, работ по восстановлению Сирии предстоит еще немало, отметил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН)
. Однако судя по тому, что подобной деятельностью занимаются не только власти, но и общественные движения, народ и правительство в Сирии едины в своей цели — восстановить свою страну.
Саакашвили отказался идти на допрос
«Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомление о подозрении», — заявила Почтар.
Ранее «Украинские новости» сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарью Чиж, что политик явится на допрос. Почтар в своем интервью опровергла эту информацию. Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы явиться к следователю.