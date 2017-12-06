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Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

    Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на закрытии Олимпиады-2018. Состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем. В Дамаске власти и волонтеры очистили реку Барада. Михаил Саакашвили отказался идти на допрос.
    11:19 6 Декабря 2017
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    Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на закрытии ОИ-2018

    Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

    Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков.
    По решению МОК, ОКР должен возместить МОК расходы по расследованию допинговых нарушений в РФ в размере 15 млн долларов. Также ОКР должен выделить деньги на создание независимой организации допинг-тестирования.
    Накануне исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Однако «чистые» от допинга российские спортсмены по решению МОК смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе «олимпийцев из России».
     

    Состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем

    Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

    Уникальный истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с новым двигателем второго этапа, сообщила пресс-служба Минпромторга. Летное испытание прошло в штатном режиме, полет длился 17 минут.
    По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, это стало «доказательством высокого потенциала российского авиастроения». Су-57 — истребитель пятого поколения, который оснащен новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.
     

    Масштабная волонтерская уборка прошла в Дамаске

    Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

    Министерство туризма Сирии совместно с муниципальными властями провинции Дамаск в рамках Всемирного дня туризма провели работы по восстановлению русла и набережной реки Барада. Для успешной уборки река была частично перекрыта.
    Барада — река, которая играет важную роль в снабжении водой Дамаска и его окрестностей. Очистка русла — одна из наиважнейших задач в регионе. Безусловно, работ по восстановлению Сирии предстоит еще немало, отметил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Однако судя по тому, что подобной деятельностью занимаются не только власти, но и общественные движения, народ и правительство в Сирии едины в своей цели — восстановить свою страну.
     

    Саакашвили отказался идти на допрос

    Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не намерен идти в среду на допрос, сообщила пресс-секретарь его партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.
    «Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомление о подозрении», — заявила Почтар.
    Ранее «Украинские новости» сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Саакашвили Дарью Чиж, что политик явится на допрос. Почтар в своем интервью опровергла эту информацию. Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы явиться к следователю.

     

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