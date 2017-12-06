Видеодайджест новостей, утро 6 декабря 2017 года

Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на закрытии ОИ-2018

Российские спортсмены смогут пройти под флагом РФ на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков

По решению МОК, ОКР должен возместить МОК расходы по расследованию допинговых нарушений в РФ в размере 15 млн долларов. Также ОКР должен выделить деньги на создание независимой организации допинг-тестирования.

Накануне исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Однако «чистые» от допинга российские спортсмены по решению МОК смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе «олимпийцев из России».