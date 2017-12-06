Они дрожат при виде спортсменов РФ: Кадыров прокомментировал решение МОК

Грозный, 6 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что принятое Международным олимпийским комитетом решение об отстранении сборной России от Игр-2018 в корейском Пхенчхане — это «решение не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников».

Кадыров напомнил, что главная задача спорта заключается в объединении народов, но «Запад использует его для решения своих личных интересов», сообщает «Свободная пресса».

«У МОК страх, что российский триколор будет развиваться на Играх. Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю, как они дрожат при виде наших спортсменов», — отметил чеченский лидер.

Кроме того, Кадыров заявил, что ни один представитель Чечни не будет участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх-2018. При этом «чистые» атлеты из РФ смогут участвовать в Играх, но только под нейтральным флагом.