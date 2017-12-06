Российский шорт-трекист Виктор Ан может выступить на ОИ-2018 в нейтральном статусе

Москва, 6 декабря. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, намерен принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Как сообщает агентство Рёнхап, Виктор Ан, в прошлом выступавший за Южную Корею, заявил, что, если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, он поедет на нее в нейтральном статусе.

«Я готовился к этому четыре года и попросту не могу сдаться сейчас», — заявил 32-летний спортсмен.

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если Россия бойкотирует Олимпиаду-2018, Виктор Ан сказал, что «не хочет даже об этом думать».

Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет вынес решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.