Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Москва, 6 декабря. В новогодние праздники в Москве будет введены ограничения на продажу алкоголя в соответствии с распоряжением мэра столицы от 5 ноября 2000 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, чтобы исключить продажу слабоалкогольных, спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в местах, где проходят массовые мероприятия, организаторы мероприятий, администрация объекта массового мероприятия и сотрудники полиции должны принять соответствующие меры.

Алькоголь можно будет приобрести в барах, кафе, ресторанах и заведениях общественного питания в парках в соответствии с нормами законодательства и режимом работы объекта, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Как сообщала ранее газета «Вечерняя Москва», в конце декабря в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» 40 ледяных скульптур, символизирующих страны-участницы чемпионата мира по футболу, появятся на Поклонной горе в парке Победы.