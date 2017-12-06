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Общество
Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
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    Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

    11:25  6 Декабря 2017
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    Власти Москвы ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

    Москва, 6 декабря. В новогодние праздники в Москве будет введены ограничения на продажу алкоголя в соответствии с распоряжением мэра столицы от 5 ноября 2000 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

    Так, чтобы исключить продажу слабоалкогольных, спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в местах, где проходят массовые мероприятия, организаторы мероприятий, администрация объекта массового мероприятия и сотрудники полиции должны принять соответствующие меры. 

    Алькоголь можно будет приобрести в барах, кафе, ресторанах и заведениях общественного питания в парках в соответствии с нормами законодательства и режимом работы объекта, сообщает издание «ПолитЭксперт».

    Как сообщала ранее газета «Вечерняя Москва», в конце декабря в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» 40 ледяных скульптур, символизирующих  страны-участницы чемпионата мира по футболу, появятся на Поклонной горе в парке Победы.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #алкоголь #москва
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