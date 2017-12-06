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Политика
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Политика
Госдума запретила вход в палату представителям американских СМИ, признанных иноагентами
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    Госдума запретила вход в палату представителям американских СМИ, признанных иноагентами

    11:10  6 Декабря 2017
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    Госдума запретила вход в палату представителям американских СМИ, признанных иноагентами

    Москва, 6 декабря. Государственная дума РФ приняла постановление, запрещающее посещение нижней палаты российского парламента представителями американских СМИ, которые российский Минюст накануне признал иностранными агентами.

    Как говорится в постановлении, подготовленном комитетом Госдумы по контролю и регламенту, такая мера российской стороной принимается, чтобы защитить демократические ценности и российских журналистов.

    «Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации», — говорится в постановлении.

    В тексте документа также предлагается ограничить доступ СМИ-иноагентами в законодательные собрания регионов.

    Госдума запретила вход в палату представителям американских СМИ, признанных иноагентами

    Напомним, постановление, запрещающее СМИ, признанным иностранными агентами, посещать Госдуму было принято в ответ на лишение аккредитации в американском Конгрессе корреспондентов RT. 5 декабре Минюст РФ назвал первые девять СМИ, отнесенные к списку иноагентов.

    Ранее в среду постановление Госдумы было утверждено в ходе внеочередного заседания комитетом Совета Федерации по регламенту.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сми #госдума рф #иноагенты
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