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Политика
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Спорт
Олимпиада будет неинтересной: в Баку негативно отреагировали на решение МОК по России
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    Олимпиада будет неинтересной: в Баку негативно отреагировали на решение МОК по России

    11:21  6 Декабря 2017
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    Олимпиада будет неинтересной: в Баку негативно отреагировали на решение МОК по России

    Баку, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной негативно отразится на Олимпиаде в Пхенчхане, уверены в Азербайджане; как заявил замглавы министерства молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов, без российских спортсменов Олимпиада будет неинтересной.

    «Ну, как я могу расценивать данное решение? Плохо! — ответил Исмаилов на вопрос РИА Новости. — Вы вообще представляете себе Олимпиаду без российских спортсменов? Думаю, такая Олимпиада не будет интересной и если вообще возможной».

    Олимпиада будет неинтересной: в Баку негативно отреагировали на решение МОК по России

    Напомним, по итогам продолжающегося второй год допингового скандала Международный олимпийский комитет вчера принял решение об отстранении российской олимпийской сборной от Олимпиады-2018. Более того, МОК обязал Олимпийский комитет России внести 15 млн долларов «на развитие антидопингового движения во всем мире».

    Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», в Госдуме заявили, что будут рассматривать вопрос о возможности бойкота ОИ-2018. Между тем, по решению МОК российские атлеты могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом олимпийского движения, однако многие в России считают такое неприемлемым.

    Автор: Валентин Меликов
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