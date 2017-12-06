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Нейробиологи раскрыли простой способ похудеть, не отказываясь от пищи
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    Нейробиологи раскрыли простой способ похудеть, не отказываясь от пищи

    11:18  6 Декабря 2017
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    Нейробиологи раскрыли простой способ похудеть, не отказываясь от пищи

    Филадельфия, штат Пенсильвания, 6 декабря. Для того, чтобы похудеть, можно использовать простой способ, чтобы обмануть организм, утверждают нейробиологи из Пенсильванского университета, которые провели масштабные исследования на лабораторных мышах. Оказывается, получение даже небольшого количества калорий заставляет организм считать себя сытым на некоторое время.

    Американские ученые выяснили, что для того, чтобы подавить часть мозга, отвечающую за чувство голода, следует потреблять еду небольшими порциями. Чтобы проверить это, в Пенсильванском университете поставили опыты на лабораторных мышах: сначала их кормили «пустышкой» без калорий и вкуса — особым биогелем. Оказалось, что таким образом невозможно обмануть мозг грызунов. Однако добавление биогеля без вкуса, но с небольшим количеством калорий заставляло мышей считать себя сытыми, отмечает Утро.ру.

    Нейробиологи раскрыли простой способ похудеть, не отказываясь от пищи

    Таким образом, для того, чтобы похудеть, можно питаться чем угодно — лишь бы небольшими порциями. Это позволит организму ощущать себя сытым, получая при этом лишь необходимый минимум калорий.

    Ранее телеканал «Подмосковье 360°» рассказал об экспериментах с мышами и различными видами диет — при этом лишь «американская диета» оказалось вредной для всех контрольных групп грызунов.

    Нейробиологи раскрыли простой способ похудеть, не отказываясь от пищи

    Автор: Валентин Меликов
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