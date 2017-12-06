Чем чревато объявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, объяснил эксперт

Президент США Дональд Трамп в среду должен объявить, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Ожидается, что это заявление Трамп сделает примерно в 21.00 мск.

Следствием этого станет перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Арабский мир, в частности, представители частично признанного Палестинского государства, уже выразил по этому поводу возмущение, пообещав акции протеста, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже пригрозил разрывом дипотношений с США. Чем для мира может быть чревато решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, Федеральному агентству новостей объяснил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Если такое решение будет принято, а, судя по всему, оно будет принято, — это, безусловно, приведет к резкому ухудшению отношения к Соединенным Штатам со стороны практически всех арабских стран. Это главное, — отметил Семен Багдасаров. — И, естественно, палестинское руководство будет настроено антиамерикански в еще большей степени. Это не говоря о том, что могут быть массовые беспорядки в Израиле и во многих арабских государствах. Последствия такого рода неизбежны».

По словам востоковеда, последует и дипломатическая реакция, возможно, весьма жесткая, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Безусловно, отреагирует и Россия, которая не признает Иерусалим столицей Израиля (напомним, российская дипмиссия находится в Тель-Авиве).

«Думаю, в случае подобного решения [признания Трампом Иерусалима столицей Израиля] Москва может возмутиться, но не слишком сильно, в определенных рамках», — отметил эксперт.

По словам собеседника ФАН, другие страны тоже выразят возмущение, возможно, вопрос будет рассматриваться в международных организациях, но до разрыва дипломатических отношений с США дело не дойдет. Впрочем, по словам Багдасарова, относительно Турции за это поручиться нельзя. Во-первых, для Анкары вопрос Иерусалима — это своего рода «красная линия», а, во-вторых, у президента Турции и так слишком много претензий к Вашингтону.

«То, что в случае признания Трампом Иерусалима столицей Израиля Эрдоган прервет дипломатические отношения с США, — это вполне вероятно. У Эрдогана к США накопилось очень много всего. Например, сейчас в США идет расследование по поводу бизнесмена турецко-иранского происхождения (речь идет о суде над трейдером золота Резой Зарраби — прим. ФАН), который занимался вопросами, связанными с Турцией — там в попытке обойти санкции против Ирана обвиняются ближайшие родственники Эрдогана — в частности, его сыновья. Вообще, отношения между США и Турцией в последнее время напряженные. Думаю, если Трамп примет решение по Иерусалиму, Эрдоган может воспользоваться этим как поводом, чтобы действительно разорвать отношения», — отметил Семен Багдасаров.

Ранее РИА Новости привело следующий комментарий неназванного высокопоставленного представителя Белого дома:

«Президент [США Дональд Трамп] 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля».

По словам источника, это решение «является признанием как исторической, так и современной реальности».

«Это объявление [о признании Иерусалима столицей Израиля] не меняет политики Соединенных Штатов по вопросу границ», — добавил представитель Белого дома.

Чиновник также сообщил, что Дональд Трамп отдаст распоряжение, чтобы госдепартамент США начал работу по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.