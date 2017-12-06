Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Политика
Чем чревато объявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, объяснил эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Чем чревато объявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, объяснил эксперт

    11:37  6 Декабря 2017
    190

    Чем чревато объявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, объяснил эксперт

    Президент США Дональд Трамп в среду должен объявить, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Ожидается, что это заявление Трамп сделает примерно в 21.00 мск.

    Следствием этого станет перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Арабский мир, в частности, представители частично признанного Палестинского государства, уже выразил по этому поводу возмущение, пообещав акции протеста, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже пригрозил разрывом дипотношений с США. Чем для мира может быть чревато решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, Федеральному агентству новостей объяснил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

    «Если такое решение будет принято, а, судя по всему, оно будет принято, — это, безусловно, приведет к резкому ухудшению отношения к Соединенным Штатам со стороны практически всех арабских стран. Это главное, — отметил Семен Багдасаров. — И, естественно, палестинское руководство будет настроено антиамерикански в еще большей степени. Это не говоря о том, что могут быть массовые беспорядки в Израиле и во многих арабских государствах. Последствия такого рода неизбежны».

    По словам востоковеда, последует и дипломатическая реакция, возможно, весьма жесткая, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Безусловно, отреагирует и Россия, которая не признает Иерусалим столицей Израиля (напомним, российская дипмиссия находится в Тель-Авиве).

    Дональд Трамп должен объявить, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля

    «Думаю, в случае подобного решения [признания Трампом Иерусалима столицей Израиля] Москва может возмутиться, но не слишком сильно, в определенных рамках», — отметил эксперт.

    По словам собеседника ФАН, другие страны тоже выразят возмущение, возможно, вопрос будет рассматриваться в международных организациях, но до разрыва дипломатических отношений с США дело не дойдет. Впрочем, по словам Багдасарова, относительно Турции за это поручиться нельзя. Во-первых, для Анкары вопрос Иерусалима — это своего рода «красная линия», а, во-вторых, у президента Турции и так слишком много претензий к Вашингтону.

    «То, что в случае признания Трампом Иерусалима столицей Израиля Эрдоган прервет дипломатические отношения с США, — это вполне вероятно. У Эрдогана к США накопилось очень много всего. Например, сейчас в США идет расследование по поводу бизнесмена турецко-иранского происхождения (речь идет о суде над трейдером золота Резой Зарраби — прим. ФАН), который занимался вопросами, связанными с Турцией — там в попытке обойти санкции против Ирана обвиняются ближайшие родственники Эрдогана — в частности, его сыновья. Вообще, отношения между США и Турцией в последнее время напряженные. Думаю, если Трамп примет решение по Иерусалиму, Эрдоган может воспользоваться этим как поводом, чтобы действительно разорвать отношения», — отметил Семен Багдасаров.

    Россия не признает Иерусалим столицей Израиля

    Ранее РИА Новости привело следующий комментарий неназванного высокопоставленного представителя Белого дома:

    «Президент [США Дональд Трамп] 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля».

    По словам источника, это решение «является признанием как исторической, так и современной реальности».

    «Это объявление [о признании Иерусалима столицей Израиля] не меняет политики Соединенных Штатов по вопросу границ», — добавил представитель Белого дома.

    Чиновник также сообщил, что Дональд Трамп отдаст распоряжение, чтобы госдепартамент США начал работу по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #израиль #багдасаров #иерусалим
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть