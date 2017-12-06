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Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
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    Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018

    10:47  6 Декабря 2017
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    Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018

    Москва, 6 декабря. В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме добровольцев примет официальное решение об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.

    Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Россию от участия в зимних играх, отметив при этом, что готов допустить к соревнованию спортсменов из РФ, если они будут выступать под нейтральным флагом.

    Кроме того, МОК пожизненно запретил присутствовать на Олимпийских играх бывшему министру спорта РФ, вице-премьеру Виталию Мутко, а также его бывшему замминистра спорта РФ Юрию Нагорных.

    Ряд российских спортсменов и политиков уже высказались по поводу решения МОК. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская подчеркнула, что российские спортсмены должны выступать только под флагом своей страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #мок #олимпиада-2018
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