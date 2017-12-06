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Политика
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Политика
Госдума примет заявление в связи с решением МОК по РФ 8 декабря — Володин
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    Госдума примет заявление в связи с решением МОК по РФ 8 декабря — Володин

    11:00  6 Декабря 2017
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    Госдума примет заявление в связи с решением МОК по РФ 8 декабря — Володин

    Москва, 6 декабря. Госдума на пленарном заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

    Госдума подготовит проект постановления после отстранения российский Олимпийской сборной от Игр 2018 года, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    «Договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления», — прокомментировал парламентарий.

    По словам депутата Валерия Газзаева, в заявлении может говориться об обращении к парламентам других стран с просьбой поддержан олимпийцев РФ. Он отметил, что ГД должна призвать МОК отказаться от принципа коллективной ответственности, а также пересмотреть свое решение. Напомним, что накануне МОК приостановил членство Олимпийского комитета РФ, что не позволяет россиянам выступит в Пхенчхане под национальным флагом. 

    Госдума примет заявление в связи с решением МОК по РФ 8 декабря — Володин

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #мок #володин
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