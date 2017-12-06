Саакашвили отказался идти на допрос к «лжегенпрокурору»

Киев, 6 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается идти на допрос к Генпрокурору, потому что считает его нелегитимным. Он также пригласил следователей посетить палаточный городок, расположенный возле здания Верховной рады в Киеве.

«Поэтому я хочу заявить следующее: я не буду являться ни к какому лжегенпрокурору... Он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором Украины», — заявил Саакашвили, выступая перед журналистами.

Он также предложил следователям пообщаться в палаточном городке, расположенном у стен Рады в центре Киева.

Кроме того, Саакашвили заявил о планах провести вече возле здания украинского парламента. Мероприятие намечено на 19.00 (по мск). Ожидается, что бывший глава Грузии будет требовать импичмента президента Украины Петра Порошенко, передает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады. Как стало известно, сторонники бывшего главы Одесской области вооружаются палками и арматурой, а также строят баррикады из шин.