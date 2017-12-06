Сирия и курдский вопрос: как представители SDF могут стать частью Сирийской арабской армии

«Демократические силы Сирии» (SDF), состоящие в основном из курдских формирований, могут стать частью Сирийской арабской армии (САА). Об этом газете «Известия» на прошлой неделе заявил представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» в России Абд Салам Али. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Если будет найдено приемлемое для всех решение, присоединение SDF к сирийской армии будет логичным развитием событий. Мы никогда не ставили вопрос об обособлении или отделении. Наоборот, курды добиваются закрепления своих прав и прав других народностей в рамках единой Сирии», — сказал он.

По его словам, SDF готовы войти в состав САА, но только тогда, когда будет найден устраивающий все заинтересованные стороны вариант политического урегулирования кризиса в САР.

Последовательность России

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что Россия сохраняет последовательность в своей политике, которую проводит в Сирии. Последовательность и предсказуемость смогут принести новые победы для российской стороны в регионе. В первую очередь, это заметно на фоне американцев, которые пытаются перестроить свою политику по Сирии.

«Если ранее американцы последовательно поддерживали курдов, то теперь они уже хотят снова вернуть расположение Турции через приостановку слепой поддержки курдских вооруженных групп. Это говорит о том, что Соединенные Штаты признали невысокую эффективность проводимой ранее политики, ведь в итоге установлением мирного процесса в регионе занимается Россия. США пытаются перестроиться, вернуть расположение Турции, попытаться снова стать защитниками сирийской оппозиции. Но это будет сделать крайне сложно», — пояснил Евгений Валяев.

Политика США

По словам эксперта, американцы понимают, что не смогли избавиться от Башара Асада и его правительства на этапе борьбы с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ). Теперь это будет сделать сложнее, но из Пентагона уже приходят сигналы, что американцы считают власть Асада в Сирии слабой, и не видят возможностей, чтобы он и оппозиция о чем-то договорились.

«США пытаются прогнозировать продолжение гражданской войны в Сирии. Из этих сигналов можно сделать вывод, что для американцев выгодным является такой сценарий, когда Сирия будет оставаться территорией без официальных институтов власти, погруженной в негорячую стадию гражданской войны, когда страна будет поделена на части, которые бы управлялись различными непримиримыми группами. На данный момент большинство сторон конфликта в Сирии видят в созываемом Россией Конгрессе национального диалога Сирии переломную точку, после которого жизнь в единой Сирии наладится, а сценарий гражданской войны не будет являться реальным», — добавил Евгений Валяев.

Курдский вопрос

По словам эксперта, курдские формирования после заявления Дональда Трампа о приостановке поставок оружия для «Демократических сил Сирии», основу которых составляют курды, пытаются найти новые точки для продолжения борьбы против боевиков ИГИЛ1 и ради борьбы за свое политическое представительство в будущем сирийском государстве. А выбор у курдов не велик, ведь с Турцией и Ираном курды не смогут вести никакого диалога. Поэтому Россия является единственной стороной, с кем курдам можно договариваться как о единой стратегии по освобождению Сирии от остатков боевиков, так и о будущем курдов в едином сирийской государстве.

«На курдов будет оказываться давление со стороны американцев, которые будут требовать не идти на диалог с официальным Дамаском. Но курды должны будут действовать исходя из своих интересов, а не из постоянно меняющихся интересов США в регионе. Курды уже публично благодарят Россию за помощь в возвращении мира на сирийскую землю, а также обсуждают вхождение SDF в правительственную армию Сирии. Этот шаг также очень не устроит Вашингтон. После этого американцы даже могут сделать такой шаг, на который их старается подтолкнуть Турция, призывая забрать американское оружие у курдов обратно, хотя сделать это уже практически невозможно», — рассказал Евгений Валяев.

По мнению эксперта, курдам, чтобы показать свое стремление к миру и диалогу, еще предстоит совершить определенные действия. Хотя представитель курдских отрядов ополчения Махмуд Нури и говорит, что они рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии, курды до сих пор контролируют существенные территории Сирии, которые раньше не являлись курдскими землями. Дамаск же считает, что на севере Сирии кроме курдов живут и другие коренные народы государства, поэтому установление курдской власти там недопустимо.

Стоит отметить, что проект самопровозглашенной «Федерации Северной Сирии» во многом поддерживается американцами для создания одной из точек оппонирования официальному Дамаску.

«Можно прогнозировать, что основным проектом будущей Конституции Сирии может стать проект платформы «Астана», который подразумевает деление Сирии как унитарного государства на 14 регионов, границы которых будут отличаться от нынешних провинций и соответствовать национальным меньшинствам в Сирии — курдам, ассирийцам, алавитам и другим. Это должно устроить все стороны, но при этом существование «Федерации Северной Сирии» должно прекратиться. И об этом должны заявить сами курды, включившись в работу над проведением Конгресса национального диалога. Также курды занимают нефтяные месторождения Дейр-эз-Зора, которые важны для восстановления всей сирийской экономики, поэтому шаг по возвращению контроля над нефтяными месторождениями официальному Дамаску также продемонстрирует, что курды готовы к диалогу», — заметил Евгений Валяев.

Как отметил эксперт, такой сценарий, когда курды пойдут на активное сотрудничество с Россией и официальным Дамаском, ослабит влияние США в регионе, которые до сих пор делали весомую ставку на курдские силы самообороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.