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Алеппо: за сутки к режиму перемирия присоединились два населенных пункта
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    Алеппо: за сутки к режиму перемирия присоединились два населенных пункта

    10:57  6 Декабря 2017
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    Алеппо: за сутки к режиму перемирия присоединились два населенных пункта

    Москва, 6 декабря. Министерство обороны России сообщает, что за сутки к процессу примирения в Сирии присоединились новые поселения в провинции Дамаск.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что за прошедшие сутки в провинции Алеппо соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населенных пунктов Хуари и Мхарим. Количество поселений, прекративших ведение огня, увеличилось до 2301.

    Отмечается, что российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Мабудже провинции Хама. Местные жители получили около двух тонн продуктов питания. Медицинская помощь оказана 57 сирийцам.

    Алеппо: за сутки к режиму перемирия присоединились два населенных пункта

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #алеппо #хама #перемирие
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