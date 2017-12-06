Алеппо: за сутки к режиму перемирия присоединились два населенных пункта

Москва, 6 декабря. Министерство обороны России сообщает, что за сутки к процессу примирения в Сирии присоединились новые поселения в провинции Дамаск.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что за прошедшие сутки в провинции Алеппо соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населенных пунктов Хуари и Мхарим. Количество поселений, прекративших ведение огня, увеличилось до 2301.

Отмечается, что российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Мабудже провинции Хама. Местные жители получили около двух тонн продуктов питания. Медицинская помощь оказана 57 сирийцам.