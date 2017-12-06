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Политика
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Украина
«Позор СБУ»: европейский журналист назвал задержание Саакашвили очередной «беспомощной акцией» Порошенко
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    «Позор СБУ»: европейский журналист назвал задержание Саакашвили очередной «беспомощной акцией» Порошенко

    11:06  6 Декабря 2017  /обновлено: 11:29  06 Декабря 2017
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    «Позор СБУ»: европейский журналист назвал задержание Саакашвили очередной «беспомощной акцией» Порошенко

    Киев, 6 декабря. Польский журналист, писатель и дипломат Веслав Романовски рассказал содержание своей статьи о ситуации вокруг задержания Саакашвили до ее выхода в польских СМИ.

    Как пишет издание «Апостроф», польский журналист считает, задержание Саакашвили демонстрирует беспомощность киевских властей.

    «К сожалению, надо сказать, что это еще одна очень беспомощная акция людей президента Порошенко, который пытается устранить своего бывшего друга из украинской политической игры», — пишет журналист.

    Зачем Порошенко все это делает? Таким вопросом задаются даже многие сторонники президента Украины, пишет Романовски. Саакашвили не представляет угрозы для Порошенко, так как не может участвовать ни в парламентских, ни президентских выборах. Было ошибкой и лишить Саакашвили гражданства, убежден польский журналист.

    «Неудачная, даже неумелая попытка арестовать Саакашвили — это еще один позор СБУ, прокуратуры и полиции», — заявил Романовски.

    Напрашивается простой вывод, что спецслужбы не лояльны к правительству и президенту, добавил писатель.

    Подводя итог, польский автор заявляет, что Украина сегодня является не правовым, а олигархическим государством.

    Напомним, во вторник Саакашвили был задержан, однако сторонникам удалось отбить его у полиции, после чего они отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Как сообщили в СБУ, политик подозревается в «содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили #сми
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