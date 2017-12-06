Сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады

Киев, 6 декабря. Сторонники опального политика Михаила Саакашвили занимаются укреплением палаточного лагеря у Верховной рады Украины и ждут новой атаки силовиков.

Участники акции протеста вооружаются палками и арматурой, приносят автомобильные шины и строят из них баррикады, сообщает ТАСС. Таким образом толпа, поддерживающая бывшего президента Грузии Саакашвили, готовится к отражению нового штурма представителей украинских правоохранительных органов.

Всего к обороне палаточного городка готовятся около 50 человек.

Напомним, утром 6 декабря на лагерь сторонников Саакашвили у Рады уже нападали. Целью атаковавших было задержать экс-главу Одесской области, однако защитники лагеря отразили штурм, хотя украинские силовики использовали слезоточивый газ.

Отметим, 5 декабря Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ, из автомобиля правоохранительных органов его вытащили сторонники. После этого политик объявил, что требует отставки президента Порошенко, который, по мнению Саакашвили, организовал его преследование и призывает сторонников идти к Раде.