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Сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады
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    Сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады

    10:47  6 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады

    Киев, 6 декабря. Сторонники опального политика Михаила Саакашвили занимаются укреплением палаточного лагеря у Верховной рады Украины и ждут новой атаки силовиков.

    Участники акции протеста вооружаются палками и арматурой, приносят автомобильные шины и строят из них баррикады, сообщает ТАСС. Таким образом толпа, поддерживающая бывшего президента Грузии Саакашвили, готовится к отражению нового штурма представителей украинских правоохранительных органов.

    Всего к обороне палаточного городка готовятся около 50 человек. 

    Сторонники Саакашвили ждут новой атаки силовиков на палаточный лагерь у Рады

    Напомним, утром 6 декабря на лагерь сторонников Саакашвили у Рады уже нападали. Целью атаковавших было задержать экс-главу Одесской области, однако защитники лагеря отразили штурм, хотя украинские силовики использовали слезоточивый газ. 

    Отметим, 5 декабря Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ, из автомобиля правоохранительных органов его вытащили сторонники. После этого политик объявил, что требует отставки президента Порошенко, который, по мнению Саакашвили, организовал его преследование и призывает сторонников идти к Раде.  

    Автор: Федор Веснин
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    #саакашвили #рада #митинг #штурм #палаточный лагерь
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