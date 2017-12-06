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Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Спорт
Это спорт, черт возьми: Горбачев отреагировал на решение МОК по России
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    Это спорт, черт возьми: Горбачев отреагировал на решение МОК по России

    10:56  6 Декабря 2017
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    горбачев

    Москва, 6 декабря. Российский политический деятель Михаил Горбачев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Играх-2018.

    «У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить, как положено», — цитирует бывшего президента СССР агентство РИА Новости.

    Горбачев также выразил мнение, что в отношении российских спортсменов «должно быть принято позитивное решение».

    «Это спорт, черт возьми!», — эмоционально высказался Горбачев.

    Напомним, что исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в Олимпиаде-2018. При этом «чистые» россияне смогут выступить на Играх, однако под олимпийским флагом. Кроме того, ОКР должен выплатить России 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, отмечается в решении МОК.

    Ранее сообщалось, что Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018. Как стало известно, 6 декабря глава государсва примет официальное решение об участии РФ в Олимпийских играх, который пройдут в Южной Корее.

    Автор: Дима Оленин
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    #мок #горбачев #олимпиада
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