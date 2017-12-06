Это спорт, черт возьми: Горбачев отреагировал на решение МОК по России

Москва, 6 декабря. Российский политический деятель Михаил Горбачев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию России в Играх-2018.

«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить, как положено», — цитирует бывшего президента СССР агентство РИА Новости.

Горбачев также выразил мнение, что в отношении российских спортсменов «должно быть принято позитивное решение».

«Это спорт, черт возьми!», — эмоционально высказался Горбачев.

Напомним, что исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в Олимпиаде-2018. При этом «чистые» россияне смогут выступить на Играх, однако под олимпийским флагом. Кроме того, ОКР должен выплатить России 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, отмечается в решении МОК.

Ранее сообщалось, что Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018. Как стало известно, 6 декабря глава государсва примет официальное решение об участии РФ в Олимпийских играх, который пройдут в Южной Корее.