Дамаск: Народный совет Сирии провел очередное заседание

Дамаск, 6 декабря. Народный совет Сирии утвердил закон о государственном бюджете на будущий год.

Сирийские депутаты во главе со спикером парламента Хаммудой Саббагом одобрили доклад комитета по бюджету и расчетам о главном финансовом документе страны на будущий год. В ходе дебатов парламентарии обсудили и внесли некоторые поправки в бюджет Сирии.

Министр финансов Маамун Хамдан во время своего выступления подчеркнул, что данный законопроект был составлен с учетом прогнозов развития страны, одними из основных критериев при создании бюджета были поддержка Сирийской арабской армии, снабжение государственных учреждений, расширение коммунальных услуг населению и развитие национального производства.