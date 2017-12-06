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Дамаск: Народный совет Сирии провел очередное заседание
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    Дамаск: Народный совет Сирии провел очередное заседание

    10:41  6 Декабря 2017
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    Дамаск: Народный совет Сирии провел очередное заседание

    Дамаск, 6 декабря. Народный совет Сирии утвердил закон о государственном бюджете на будущий год.

    Сирийские депутаты во главе со спикером парламента Хаммудой Саббагом одобрили доклад комитета по бюджету и расчетам о главном финансовом документе страны на будущий год. В ходе дебатов парламентарии обсудили и внесли некоторые поправки в бюджет Сирии.

    Министр финансов Маамун Хамдан во время своего выступления подчеркнул, что данный законопроект был составлен с учетом прогнозов развития страны, одними из основных критериев при создании бюджета были поддержка Сирийской арабской армии, снабжение государственных учреждений, расширение коммунальных услуг населению и развитие национального производства.

    Дамаск: Народный совет Сирии провел очередное заседание

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #парламент #народный совет
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