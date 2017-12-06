Путин поздравил Финляндию со 100-летием независимости

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил главу Финляндии Саули Ниинистё с национальный праздником — Днем независимости Финляндии, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил надежду, что Россия и Финляндия продолжат активно сотрудничать в интересах собственных народов.

«За прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды», — отмечается в поздравительной телеграмме Путина.

Однако, несмотря на сложные годы, странам удалось наладить продуктивное взаимодействие, добавил президент.

Он также напомнил, что в 2017 году Финляндия празднует «особый» праздник — столетний юбилей государственного суверенитета.

Путин отдельно подчеркнул активное развитие российско-финского сотрудничества в ряде направлений, расширение контактов между государственными ведомствами стран, парламентами, регионами и городами, реализацию совместных проектов и решение актуальных вопросов, стоящих на мировой повестке.