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Путин поздравил Финляндию со 100-летием независимости
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    Путин поздравил Финляндию со 100-летием независимости

    14:00  6 Декабря 2017
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    Путин поздравил Финляндию со 100-летием независимости

    Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил главу Финляндии Саули Ниинистё с национальный праздником — Днем независимости Финляндии, сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства выразил надежду, что Россия и Финляндия продолжат активно сотрудничать в интересах собственных народов.

    «За прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды», — отмечается в поздравительной телеграмме Путина.

    Однако, несмотря на сложные годы, странам удалось наладить продуктивное взаимодействие, добавил президент.

    Он также напомнил, что в 2017 году Финляндия празднует «особый» праздник — столетний юбилей государственного суверенитета.

    Путин отдельно подчеркнул активное развитие российско-финского сотрудничества в ряде направлений, расширение контактов между государственными ведомствами стран, парламентами, регионами и городами, реализацию совместных проектов и решение актуальных вопросов, стоящих на мировой повестке.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #финляндия #ниинистё
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