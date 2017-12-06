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Ученые доказали, что щедрые люди счастливее жадных
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    Ученые доказали, что щедрые люди счастливее жадных

    10:48  6 Декабря 2017
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    Ученые доказали, что щедрые люди счастливее жадных

    Цюрих, 6 декабря. Щедрость делает людей счастливее, заявили специалисты Университета Цюриха Эрнст Фех и Филипп Тоблер.

    Ученые провели эксперимент, чтобы проверить, как щедрость отражается на самочувствии людей. В исследовании приняли участие 50 человек, которым пообещали различные суммы денег в ближайшем будущем.

    Контрольная группа должна была тратить деньги исключительно на себя, а другим было позволено купить что-нибудь для других. Ученые в это время отслеживали области мозга респондентов, которые отвечают за чувство счастья у людей.

    Ученые доказали, что щедрые люди счастливее жадных

    Как оказалось, люди, которые тратили деньги не на себя оказались счастливее, чем те, кто использовал предоставленные средства на свои личные потребности. Специалисты пришли к выводу, что щедрость делает людей счастливее, пишет Planet Today.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #счастье #люди #щедрость
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