Ученые доказали, что щедрые люди счастливее жадных

Цюрих, 6 декабря. Щедрость делает людей счастливее, заявили специалисты Университета Цюриха Эрнст Фех и Филипп Тоблер.

Ученые провели эксперимент, чтобы проверить, как щедрость отражается на самочувствии людей. В исследовании приняли участие 50 человек, которым пообещали различные суммы денег в ближайшем будущем.

Контрольная группа должна была тратить деньги исключительно на себя, а другим было позволено купить что-нибудь для других. Ученые в это время отслеживали области мозга респондентов, которые отвечают за чувство счастья у людей.

Как оказалось, люди, которые тратили деньги не на себя оказались счастливее, чем те, кто использовал предоставленные средства на свои личные потребности. Специалисты пришли к выводу, что щедрость делает людей счастливее, пишет Planet Today.