«С Михо или без»: киевский журналист не исключил революции на Украине

Киев, 6 декабря. Если действующая на Украине власть продолжит способствовать коррупции, государственный переворот произойдет вне зависимости от того, кто его возглавит, считает украинский журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

«Если дальше так беспредельно покрывать коррупцию, то революция — состоится. С Михо или без Михо», — написал он на своей странице в Facebook.

Муждабаев при этом отметил, что не поддерживает Михаила Саакашвили и не хочет видеть его в качестве украинского лидера, поскольку Саакашвили «по своему личностному складу лидер единоличный», как и Порошенко.

«Я хочу Украину, а не личностное. Интересна страна. Я настаиваю, чтобы вы имели это в виду. Я не брал билет на гладиаторские бои, я не хочу зрелищ», — подчеркивает журналист.

По мнению Муждабаева, в настоящее время как официальные, так и уличные лидеры занимаются лишь тем, что крадут у Украины время, деньги и силы. Если это будет продолжаться, украинцы скоро разочаруются и снесут и власть, и оппозиционеров «оптом», предупреждает журналист.

«Прекращайте охоту на людей, даже если они вам омерзительны. Прекращайте травить НАБУ и через это портить отношения с Западом. Прекращайте звать людей на штурмы, в них будете биться, получать по головам и гибнуть не вы», — призывает Муждабаев.

По его мнению, украинские власти своими действиями настолько дискредитируют себя, что в глазах граждан любой противник официального Киева сегодня будет выглядеть привлекательнее.

«Народ злой. Не из-за Миши. <...> Из-за воровства, из-за лжи и искусственного пиара», — заключил Муждабаев.

Напомним, ранее ЕС и США призвали власти Украины не подрывать работу Национального антикоррупционного бюро. В своем сообщении американский Госдепартамент также подчеркнул, что, препятствуя деятельности антикоррупционных институтов, Киев рискует лишиться поддержки международного сообщества.