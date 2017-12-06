Жестоко били людей: Саакашвили раскрыл детали «штурма» палаточного лагеря у Рады

Киев, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Украины напали на палаточный городок, который расположен возле здания Верховной рады в Киеве, заявили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и парламентарий Семен Семченко.

По словам экс-губернатора Одесской области, утром 6 декабря на палаточных лагерь на улице Грушевского в столице Украины напали люди в черной форме. По предварительной версии, это были сотрудники полиции, написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Саакашвили сообщил, что нападавшие были вооружены дубинками и «били всех». Он также считает, что целью «штурма» был он, но напавшие «перепутали палатки».

Отмечается, что сообщение о нападении подтвердил народный депутат Семен Семченко. По его словам, «штурм» был организован и совершен «отморозками» из «Беркута».