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Жестоко били людей: Саакашвили раскрыл детали «штурма» палаточного лагеря у Рады
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    Жестоко били людей: Саакашвили раскрыл детали «штурма» палаточного лагеря у Рады

    10:32  6 Декабря 2017
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    Жестоко били людей: Саакашвили раскрыл детали «штурма» палаточного лагеря у Рады

    Киев, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Украины напали на палаточный городок, который расположен возле здания Верховной рады в Киеве, заявили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и парламентарий Семен Семченко.

    По словам экс-губернатора Одесской области, утром 6 декабря на палаточных лагерь на улице Грушевского в столице Украины напали люди в черной форме. По предварительной версии, это были сотрудники полиции, написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

    Жестоко били людей: Саакашвили раскрыл детали «штурма» палаточного лагеря у Рады

    Саакашвили сообщил, что нападавшие были вооружены дубинками и «били всех». Он также считает, что целью «штурма» был он, но напавшие «перепутали палатки». 

    Отмечается, что сообщение о нападении подтвердил народный депутат Семен Семченко. По его словам, «штурм» был организован и совершен «отморозками» из «Беркута».

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #верховная рада #семченко
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