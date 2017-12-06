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В России вырос рынок люксовых автомобилей
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    В России вырос рынок люксовых автомобилей

    10:41  6 Декабря 2017
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    Mercedes-Benz Maybach S-Class

    Москва, 6 декабря.Российский рынок новых легковых автомобилей класса люкс в январе-октябре текущего года вырос на 13%, до 1,2 тысячи единиц, говорится в отчете экспертов «Автостат».

    Объем рынка дорогих автомобилей за десять месяцев 2017 года показал рост на 13%. В годовом выражении прирост составил 107 суперкаров. Обеспеченные россияне отдают предпочтение Mercedes-Benz Maybach S-Class — ему принадлежит свыше 60% рынка авто класса люкс. В октябре машину приобрели 66 граждан РФ.

    Maserati

    На втором месте по популярности находится Maserati, которых было куплено 21 единица. В тройке лидеров люксового сегмента находится Bentley с результатом в 12 машин.

    Bentley

    В течение октября было куплено четыре  Rolls-Royce, три — Ferrari и один — Aston Martin. Известно, что три четверти всех проданных машин попали на трассы Москвы и Подмосковья. Жители Петербурга и Краснодарского края приобрели по четыре дорогих авто. В 12 регионах страны прибавилось по одному авто класса Luxury.

    Ferrari

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #авто #ferrari #рынок #rolls-royce
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