Американцы отказались от Маккейна после просьбы подписаться в Twitter

Вашингтон, 6 декабря. Сенатор США Джон Маккейн потерял 20 тысяч подписчиков после обращения в Twitter.

Накануне американский политик обратился к пользователям с просьбой подписаться на его страницу в Twitter, поскольку ему не хватало всего 74 подписчиков до 3 миллионов. В итоге, на следующий день от Маккейна отписалось 20 тысяч фолловеров.

We're only 74 Twitter followers away from 3M - spread the word & help us reach this big milestone! — John McCain (@SenJohnMcCain) December 4, 2017

«От 3 млн в Twitter нас отделяют всего 74 человека — оповестите всех знакомых и помогите нам достичь этой важной вехи!», — опубликовал сенатор в своем микроблоге.

По словам обозревателей, резкое сокращение подписчиков связано с законопроектом о крупнейшей налоговой реформе, который Маккейн поддержал после продолжительных дебатов.

Так, один из пользователей заявил Маккейну, что решил от него отписаться, когда тот решил «позаботиться только о себе своих богатых друзьях».

Отметим, что данная налоговая реформа была одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.