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Американцы отказались от Маккейна после просьбы подписаться в Twitter
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    Американцы отказались от Маккейна после просьбы подписаться в Twitter

    10:23  6 Декабря 2017
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    Американцы отказались от Маккейна после просьбы подписаться в Twitter

    Вашингтон, 6 декабря. Сенатор США Джон Маккейн потерял 20 тысяч подписчиков после обращения в Twitter.

    Накануне американский политик обратился к пользователям с просьбой подписаться на его страницу в Twitter, поскольку ему не хватало всего 74 подписчиков до 3 миллионов. В итоге, на следующий день от Маккейна отписалось 20 тысяч фолловеров.

    «От 3 млн в Twitter нас отделяют всего 74 человека — оповестите всех знакомых и помогите нам достичь этой важной вехи!», — опубликовал сенатор в своем микроблоге.

    По словам обозревателей, резкое сокращение подписчиков связано с законопроектом о крупнейшей налоговой реформе, который Маккейн поддержал после продолжительных дебатов.

    Так, один из пользователей заявил Маккейну, что решил от него отписаться, когда тот решил «позаботиться только о себе своих богатых друзьях».

    Отметим, что данная налоговая реформа была одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #трамп #twitter #маккейн
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