Курды в Ираке призывают ООН помочь им вернуться в Туз-Хурмату

Эрбиль, 6 декабря. Беженцы из иракского города Туз-Хурмату обращаются к мировой общественности с просьбой о помощи.

Беженцы из спорного района Туз-Хурмату на севере Ирака провели накануне демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в столице Курдистана Эрбиле. Они требовали от международной организации помочь им вернуться в дома, которые были покинуты под давлением шиитского ополчения Ирака «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

Беженцы рассказывают, сообщают источники в Эрбиле, что иракская милиция совершает правонарушения в отношении курдского населения спорного региона и уничтожает дома курдских жителей. Демонстранты потребовали разоружить «Хашд аш-Шааби», а также обратились к организации Amnesty International с требованием начать расследование преступлений шиитской милиции против курдов в Туз-Хурмату.

Нападение иракского ополчения на данный регион состоялось 16 октября, сообщает агентство URA.ru.