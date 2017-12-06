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Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Политика
«Политический расизм»: Жириновский отреагировал на решение МОК по сборной России
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    «Политический расизм»: Жириновский отреагировал на решение МОК по сборной России

    10:16  6 Декабря 2017
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    «Политический расизм»: Жириновский отреагировал на решение МОК по сборной России

    Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации российской сборной на Играх-2018 является политическим расизмом, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Жириновский отреагировал на запрет МОК сборной России выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. К участию в Играх могут быть допущены только «чистые» российские спортсмены, однако выступать они будут под олимпийским флагом.

    «Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом, — констатировал лидер ЛДПР. — Все будут участвовать, кроме русских».

    Жириновский отметил, что такого никогда не было, передает РИА Новости.

    «Политический расизм»: Жириновский отреагировал на решение МОК по сборной России

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной не сможет «завалить» Россию. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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