МОК вышел за флажки: россиян оставили без Олимпиады

Международный олимпийский комитет вынес непростое для россиян решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом. Соответствующее сообщение было обнародовано поздно вечером во вторник, 5 декабря, на официальном сайте МОК.

Многие жители страны все это время с замиранием сердца следили за разрешением ситуации, создавшейся вокруг российской сборной. Накануне вынесения решения МОК АНО «Институт региональной экспертизы» обнародовал результаты масштабного исследования, которое было проведено в связи с ситуацией по перераспределению медалей сочинской Олимпиады из-за допинговых скандалов и возможным недопуском российских спортсменов до Олимпиады в Южной Корее. Авторы планировали выяснить отношение жителей Центрального федерального округа (ЦФО) к сложившейся ситуации. В рамках исследования было опрошено 1500 жителей из пяти регионов ЦФО: Ярославской, Рязанской, Тульской, Липецкой и Орловской областей.

Как сообщил Федеральному агентству новостей старший аналитик департамента социологических исследований АНО «Институт региональной экспертизы» Михаил Терещенков, большинство опрошенных считают изменение результатов сочинской Олимпиады несправедливым.

«В разрезе областей ЦФО наиболее отчетливо сформировалось мнение по этой тематике у жителей Рязанской области — в этой области 70% (что является самым большим показателем среди опрошенных регионов) набрало утверждение, что наших спортсменов лишили медалей несправедливо и одновременно 13% получил вариант ответа, что данная мера точно справедлива», — пояснил Терещенков.

Большинство респондентов винят в ситуации с возможным недопуском сборной России на предстоящую Олимпиаду внешние силы, негативно относящиеся к России, однако довольно большое количество процентных пунктов (21%) набрал ответ, в котором опрошенные считают виновными в ситуации российских чиновников. Аналитик указал на то, что в разрезе исследуемых регионов лидирует по количеству респондентов, обвиняющих в сложившейся ситуации чиновников, Ярославская область, где этот вариант ответа набрал рекордные 32 процентных пункта.

«Преобладающее число респондентов считают, что необходимо принимать все возможные меры для участия в Олимпиаде, однако варианты, рассматривающие бойкотирование Олимпиады, набрали в сумме 21 процентный пункт, что показывает готовность части населения идти на крайние меры в этом вопросе и отказаться от участия в Олимпиаде. В разрезе исследуемых регионов больше всего за то, что участия в олимпиаде нужно добиваться любыми средствами, высказались опрошенные из Липецкой области, а в сумме вариантов с возможным бойкотированием олимпиады лидирует Орловская область с 22 процентными пунктами», — сказал Терещенков

Исходя из данных, полученных в результате исследования, можно сделать вывод, что в целом жителей ЦФО, как, несомненно, и жителей всей России, весьма беспокоит сложившаяся ситуация, и все ждут скорейшего ее разрешения. Наиболее приближенной к средним результатам по ЦФО является Тульская область. Опрос показал, что бойкотирование Олимпиады российскими спортсменами было бы нерациональным решением, принимая во внимание упорную подготовку самих спортсменов и их стремление защитить спортивную честь страны. Наиболее оптимальным вариантом является выступление россиян под нейтральным флагом.

Депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев пояснил, что результаты исследования представляются ему логичными: нет сомнений, что россияне подверглись колоссальному прессингу, прежде всего, психологическому, со стороны международных спортивных чиновников.

«Я уверен, что наши спортсмены будут биться до конца. Со своей стороны государство сделает все возможное, чтобы поддержать их», — заявил Свищев.

Он также отметил, что в данной ситуации имеет место нарушение самой идеологии Олимпийских игр: «Все прекрасно помнят, что Олимпиада появилась для того, чтобы консолидировать мир, на время проведения состязаний даже останавливались войны. Сейчас же мы видим обратное. Спорт превратился в инструмент давления на нашу страну».

Увы, триумфально нести триколор на Олимпийских играх уже не получится. Вопрос только в том, дадут ли спортсменам шанс сделать то, к чему они стремились всю жизнь.

Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Александр Привалов считает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях при любом раскладе: на кону человеческие судьбы.

«Вы только подумайте, многие люди с самого детства шли к этой цели — победить на Олимпийских играх. И вдруг кто-то лишает их этой мечты. Это большая трагедия», — говорит Привалов.

По его словам, участие в играх даже под нейтральным флагом представляется крайне важным.

«Если наши ребята завоюют медали, об этом все равно все узнают. Никто не скроет, что победа досталась именно россиянам», — заключил спортсмен.

Руководитель Future-Sport, спортивный юрист Евгений Морозов пояснил, что каждый спортсмен сам решает, под каким флагом ему выступать на олимпийских играх. По его словам, участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — не такое уж редкое явление.

«Конечно, в данном случае речь идет о престиже страны. Государству важно, чтобы его на состязаниях подобного уровня представляли высокопрофессиональные атлеты. Кроме того, подобное «обезличенное» участие ставит под вопрос дальнейшее получение различных бонусов и преференций спортсменами-победителями от государства. Это уже остается на усмотрение властей», — пояснил Морозов.