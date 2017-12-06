Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Политика
ООН свернет программу помощи Донбассу из-за нехватки денег
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ООН свернет программу помощи Донбассу из-за нехватки денег

    10:30  6 Декабря 2017
    44

    ОООН свернет программу помощи Донбассу из-за нехватки денег

    Рим, 6 декабря. ООН собирается свернуть Всемирную продовольственную программу, в рамках которой оказывается помощь охваченным конфликтом регионам Восточной Украины. Это связано с нехваткой денег.

    Как рассказал РИА Новости представитель ООН, такое решение не стало неожиданностью, о финансовых трудностях организации известно давно.

    «Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сказал он.

    Программа продовольственной поддержки завершится в конце февраля или начале марта. Представитель ООН отметил, что изначально ожидалось, что помощь перестанут доставлять еще в декабре, однако впоследствии было решено продлить действие программы до конца зимы.

    Отметим, гуманитарную помощь Донбассу в основном поставляет Москва. В конце ноября на территорию Донбасса была отправлена 71-я автоколонна с гуманитарной помощью. Как отметили в МЧС, в районы конфликта было направлено 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе  медикаменты, детские подарки и продуктовые наборы.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #оон #дефицит #помощь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть