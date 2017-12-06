ООН свернет программу помощи Донбассу из-за нехватки денег

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Рим, 6 декабря. ООН собирается свернуть Всемирную продовольственную программу, в рамках которой оказывается помощь охваченным конфликтом регионам Восточной Украины. Это связано с нехваткой денег.

Как рассказал РИА Новости представитель ООН, такое решение не стало неожиданностью, о финансовых трудностях организации известно давно.

«Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов», — сказал он.

Программа продовольственной поддержки завершится в конце февраля или начале марта. Представитель ООН отметил, что изначально ожидалось, что помощь перестанут доставлять еще в декабре, однако впоследствии было решено продлить действие программы до конца зимы.

Отметим, гуманитарную помощь Донбассу в основном поставляет Москва. В конце ноября на территорию Донбасса была отправлена 71-я автоколонна с гуманитарной помощью. Как отметили в МЧС, в районы конфликта было направлено 500 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты, детские подарки и продуктовые наборы.