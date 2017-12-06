Адвокат Саакашвили заявил, что политик не придет на допрос Генпрокуратуры

Киев, 6 декабря. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили не придет 6 декабря на допрос в правоохранительные органы, поскольку «его никто не вызывал», заявил адвокат бывшего губернатора Одесской области Назар Кульчицкий.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что для добровольной явки отвел Михаилу Саакашвили 24 часа, в противном случае «будет сделано все, чтобы он явился к следователям». Правозащитник политика Назар Кульчицкий прокомментировал слова Луценко.

«Его (Саакашвили) никто не вызывал, и поэтому — нет (не придет на допрос). Генпрокурор не уполномочен вызывать на допрос с экранов телевизоров», — заявил адвокат.

Накануне в Киеве сотрудники СБУ задержали Саакашвили и направили его на допрос. Однако сторонники бывшего президента Грузии помогли выбраться ему из автобуса, в котором перевозили политика. Затем он отправился вместе с активистами в центр украинской столицы требовать импичмента Петра Порошенко. В украинской Генпрокуратуре заявили, что акции у стен Рады были направлены на свержение действующей власти и финансировались бизнесменом Сергеем Курченко.