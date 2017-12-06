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Адвокат Саакашвили заявил, что политик не придет на допрос Генпрокуратуры
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    Адвокат Саакашвили заявил, что политик не придет на допрос Генпрокуратуры

    10:40  6 Декабря 2017
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    Адвокат Саакашвили заявил, что политик не придет на допрос Генпрокуратуры

    Киев, 6 декабря. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили не придет 6 декабря на допрос в правоохранительные органы, поскольку «его никто не вызывал», заявил адвокат бывшего губернатора Одесской области Назар Кульчицкий.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что для добровольной явки отвел Михаилу Саакашвили 24 часа, в противном случае «будет сделано все, чтобы он явился к следователям». Правозащитник политика Назар Кульчицкий прокомментировал слова Луценко. 

    «Его (Саакашвили) никто не вызывал, и поэтому — нет (не придет на допрос). Генпрокурор не уполномочен вызывать на допрос с экранов телевизоров», — заявил адвокат.

    Накануне в Киеве сотрудники СБУ задержали Саакашвили и направили его на допрос. Однако сторонники бывшего президента Грузии помогли выбраться ему из автобуса, в котором перевозили политика. Затем он отправился вместе с активистами в центр украинской столицы требовать импичмента Петра Порошенко. В украинской Генпрокуратуре заявили, что акции у стен Рады были направлены на свержение действующей власти и финансировались бизнесменом Сергеем Курченко.

    Адвокат Саакашвили заявил, что политик не придет на допрос Генпрокуратуры

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #саакашвили
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