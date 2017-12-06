Москалькова назвала решение МОК «унижающим национальное достоинство России»

Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) является дискриминационным и унижающим национальное достоинство Российской Федерации. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что принятое накануне решение МОК об отстранении сборной России от участия в Играх-2018 является «несправедливым», передает «РИА Новости».

«Решение МОК является дискриминационным, несправедливым, унижающим национальное достоинство нашей страны», — отметила она.

Москалькова также напомнила, что права человека, спорт и культура всегда оставались за пределами политических дел.

«Трудно даже представить, к каким негативным последствиям может привести отступление от этого основополагающего принципа», — резюмировала омбудсмен.

Напомним, исполком МОК в минувший вторник решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). В МОК отметили, что «чистые» российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.