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Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Спорт
Москалькова назвала решение МОК «унижающим национальное достоинство России»
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    Москалькова назвала решение МОК «унижающим национальное достоинство России»

    10:06  6 Декабря 2017
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    Москалькова назвала решение МОК «унижающим национальное достоинство России»

    Москва, 6 декабря. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) является дискриминационным и унижающим национальное достоинство Российской Федерации. Об этом в среду сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

    Она подчеркнула, что принятое накануне решение МОК об отстранении сборной России от участия в Играх-2018 является «несправедливым», передает «РИА Новости».

    «Решение МОК является дискриминационным, несправедливым, унижающим национальное достоинство нашей страны», — отметила она.

    Москалькова назвала решение МОК «унижающим национальное достоинство России»

    Москалькова также напомнила, что права человека, спорт и культура всегда оставались за пределами политических дел.

    «Трудно даже представить, к каким негативным последствиям может привести отступление от этого основополагающего принципа», — резюмировала омбудсмен.

    Напомним, исполком МОК в минувший вторник решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). В МОК отметили, что «чистые» российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Автор: Дана Балан
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